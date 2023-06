El PSC, disposat a negociar la presidència del Parlament

La portaveu del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha assegurat aquest dimarts que estan disposats a negociar i parlar sobre la presidència del Parlament, càrrec per al qual han presentat a la vicepresidenta segona de la Cambra, Assumpta Escarp, però ha admès que ningú ha contactat amb ells per a abordar-ho.

Van “tard”

“No ens tanquem a acords i a poder dialogar. Hem fet una proposta, però ningú s’ha dirigit a nosaltres ni per a demanar-nos el suport als seus candidats o per a plantejar-nos possibilitats diverses amb relació a aquesta presidència”, ha explicat en roda de premsa en la Cambra a l’espera del ple del divendres, en el qual es triarà al relleu de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Després de reivindicar l’experiència i el perfil institucional d’Escarp, ha defensat que la responsabilitat del seu grup implicava presentar una candidatura d’una persona que pot “ordenar i prestigiar” la institució. “Anem tard. Podríem haver resolt la presidència del Parlament molt abans”, ha subratllat Romero, que creu que també ho hauria pogut fer la mateixa Borràs. Així, ha lamentat que hagin hagut d’esperar “per a resoldre aquesta situació irregular i per a poder incorporar a un president o presidenta en plenes funcions”.

Laura Borràs, en la seva compareixença després de la reunió/Rafa Garrido

Els comuns culpen l’independentisme

Per la seva banda, els comuns han culpat, novament, Junts, ERC i la CUP de la situació d’interinatge de la presidència del Parlament de Catalunya i ha lamentat que Junts decideixi “de forma unilateral” el lideratge de la cambra en una executiva del partit aquest dimarts a la tarda. “Considerem que la presidència del Parlament no és propietat de Junts per Catalunya. No renunciem a una candidatura progressista i al nom de Joan Carles Gallego”, ha dit Cid. Així mateix, la setmana que ve també es voten les propostes de reforma de les lleis sobre les pensions a expresidents i els comuns demanen que un expresident del Parlament condemnat per corrupció no cobri la pensió.