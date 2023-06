El Govern inicia els tràmits per regular el lloguer a les zones més tensionades

La Generalitat ha posat en marxa els tràmits per poder regular els lloguers als municipis més tensionats de Catalunya. Dues setmanes després de l’aprovació al Senat de la llei espanyola d’habitatge, el Govern ha iniciat el “procediment preparatori” per delimitar les zones on es podran aplicar mecanismes de contenció de preus. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que “l’emergència i la necessitat d’habitatge són un dels grans problemes” del país ara mateix i ha lamentat que accedir a un habitatge accessible és un “repte gairebé impossible”.

Plaja ha explicat que els tràmits duraran “uns mesos”, però no ha volgut posar una data concreta perquè el termini final dependrà de “la resposta del ministeri” i de les al·legacions que presentin els diferents municipis afectats. El Govern treballa per definir els municipis afectats i estima que el mapa final serà força similar al que hi havia quan el Tribunal Constitucional va anul·lar la legislació catalana l’any passat. En aquell moment, a Catalunya hi havia 142 zones tensionades i l’executiu calcula que el panorama general serà “molt similar”, tot i que no descarten que hi pugui haver petits canvis.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa / Europa Press

Catalunya demana reactivar l’índex del preu del lloguer tombat pel TC

El Govern també ha enviat una carta al Ministeri de Transports per homologar l’índex de referència del preu del lloguer de Catalunya que va tombar el TC, que està vigent i actualitzat i serà la base que utilitzarà l’executiu per aplicar la regulació. “S’han perdut massa mesos”, ha lamentat Plaja. El TC va anul·lar diversos articles de la llei en dues polèmiques resolucions aprovades el març i l’abril de l’any passat i ara la Generalitat vol “posar en marxa la maquinària” amb un “tràmit previ necessari” per poder regular els preus del lloguer.

La nova llei espanyola de l’habitatge exigeix a les comunitats que vulguin aplicar mecanismes de contenció de preus que preparin una memòria justificativa per acreditar quins municipis estan més afectats per l’emergència habitacional i quines són les deficiències del mercat d’habitatge de cada zona. La declaració d’un municipi com a zona tensió també ha d’anar acompanyada d’un pla específic amb mesures concretes i un calendari d’execució. Un cop comunicades al ministeri, les delimitacions tindran una vigència de tres anys i es podran renovar any a any repetint el mateix procediment.