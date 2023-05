El Senat aprova la llei d’habitatge i el Govern es prepara per aplicar-la

Recta final perquè entri en vigor la llei d’habitatge que limita els preus del lloguer. Aquest dimecres, el ple del Senat ha aprovat definitivament la norma amb els vots a favor del PSOE, ERC, Bildu, Compromís i Més Madrid. Tal com informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els grups han rebutjat les 324 esmenes proposades a l’articulat i, tal com va ser redactada al Congrés dels Diputats, l’han fet prosperar per 134 vots a favor, els 117 en contra del PP, Vox, Junts i PNB i una abstenció. Un cop ha rebut la llum verda del Senat, la llei està llesta per entrar en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquesta llei limita les pujades interanuals dels contractes de lloguer en vigor i permet que cada comunitat autònoma pugui decidir si declara zones de mercat tens per poder contenir el preu de nous contractes, a més, també deixa la porta oberta a considerar gran tenidor a qui tingui més de cinc habitatges en una mateixa zona, i no 10.

Un cop la llei estatal d’habitatge ha estat definitivament aprovada a la cambra alta, el Govern de la Generalitat ha anunciat que iniciaria els tràmits de manera “immediata” per poder-la aplicar. El Departament de Territori iniciarà les tasques per declarar les àrees tensades i poder aplicar el topall de preus. Perquè una zona sigui declarada com a tensa, hi ha d’haver dificultats greus per accedir a un habitatge. A més, també cal disposar de l’índex de referència del preu del lloguer, que Catalunya té des de fa 4 anys i que està vigent. Per poder començar a limitar els preus del lloguer “al més aviat possible”, ara l’executiu català ha d’actualitzar i adaptar aquestes dues referències als requisits de la nova norma. En una entrevista aquest dimecres a Ràdio Estel, el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha assegurat que el Govern utilitzarà “tots els instruments” que estan a la seva disposició per tornar a recular els preus del lloguer. “Podem fer-ho perquè a Catalunya, durant un any i mig, ja ha sigut així”, ha declarat.

Més de 300 esmenes parcials rebutjades

A menys de dues setmanes de les eleccions autonòmiques municipals del pròxim 28 de maig i després d’intenses negociacions entre socis de coalició i grups parlamentaris, el govern espanyol ha aconseguit que una de les lleis clau de la legislatura rebi l’aprovació definitiva i serà publicada al BOE pròximament per la seva entrada en vigor. Durant la tramitació de la norma al Senat, els grups han presentat més de 300 esmenes parcials i sis vetos del PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox i UPN. La cambra alta, però, ho ha rebutjat tot i, finalment, la llei no haurà de tornar al Congrés per a una ratificació final, com recull Europa Press.

Sessió plenària al Senat on s’ha aprovat la llei estatal d’habitatge | Europa Press (Diego Radamés)

Després del debat al Senat, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha agraït al seu equipi i a tots els partits que han fet possible que la llei d’habitatge tiri endavant. Ha llançat un “agraïment exprés” a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, per la seva feina durant mesos de converses per impulsar la norma. “Tanquem un camí que ha sigut llarg i difícil”, ha afegit la ministra Sánchez, que ha recordat que aquest camí ha durat gairebé tres anys i on hi ha hagut “diàleg permanent amb els representants dels sectors afectats”.

És una llei “sòlida jurídicament” i agafa “el millor” de les regulacions que s’han activat a altres països, ha defensat la titular de Transports. Raquel Sánchez ha insistit que és una proposta “socialment ambiciosa”, ja que té l’objectiu de “canviar l’orientació tradicional de les polítiques d’habitatge” a l’estat espanyol.

La llei d’habitatge que aquest dimecres ha rebut la llum verda per a la seva entrada en vigor és la primera llei estatal d’habitatge en la història de la democràcia. Es tracta, també, d’una de les reformes que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i una de les fites acordades amb la Comissió Europea per al desembors dels fons ‘Next Generation EU’.