El Congrés veta una pregunta sobre una incursió de policies espanyols a Gibraltar

Era la matinada del 2 de febrer passat. Dos agents del Servei de Vigilància Duanera espanyols van resultar ferits per una colla de contrabandistes de tabac a la platja de Llevant a Gibraltar. Un incident que va delatar que s’havien ficat en un territori on no tenen jurisdicció –és del Regne Unit– i que ha acabat en un conflicte diplomàtic de primer nivell. El govern de Gibraltar i el governador del Penyal –un càrrec de designació del monarca britànic– van emetre un comunicat titllant els fets de “greu violació de la sobirania i jurisdicció britànica”. Ara bé, la Moncloa evitarà donar explicacions gràcies a la Mesa del Congrés de Diputats, que presideix Meritxell Batet, que en veta preguntes dirigides al govern espanyol per aclarir aquests fets.

La història va començar quan una patrulla de policies espanyols de duanes van empaitar una llanxa de suposats contrabandistes i van embarrancar al sorral de la platja gibraltarenya de Llevant i els agents van ser envoltats i apedregats pels traficants. Els agents espanyols van acabar disparant a l’aire –en territori estranger– i demanant suport a la policia de Gibraltar, que l’única cosa que va poder fer va ser separar els contrabandistes dels agents espanyols. Els dos agents van haver de tornar cap Algesires remant –un d’ells amb el nas trencat dels cops de pedra–, perquè la policia gibraltarenya es va negar a remolcar-los. El diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, va demanar explicacions per escrit al govern espanyol sobre l’incident provocat pels seus policies, i la resposta ha estat contundent: “Inadmesa en termes absoluts”

Els fets es van registrar a les cinc de la matinada, quan un vaixell de vigilància de fronteres espanyoles, va detectar una barca que suposaven que eren contrabandistes. Una embarcació auxiliar policial espanyola va sortir per interceptar la llanxa ràpida carregada de tabac. Però el motor es va aturar i els corrents van portar la barca a la platja de Llevant del Penyal. Els contrabandistes, una vintena, van començar a apedregar els policies i van provocar ferides a la cara als dos agents. La policia de Gibraltar, quatre agents, només els van poder separar i no van poder practicar cap detenció. Per fugir de l’escomesa, els duaners espanyols van disparar a l’aire per atemorir els contrabandistes. Finalment, els policies van abandonar la platja remant. Els contrabandistes van enregistrar els fets en vídeo i van compartir les imatges a les xarxes.

L’endemà mateix, una declaració conjunta del ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, i el governador de la corona al Penyal, David Steel, va condemnar els fets. Sobretot, l’ús de les armes de foc per part d’agents espanyols i més davant la proximitat d’una urbanització a l’escenari de la batussa. En aquest sentit, demanaven una resposta diplomàtica espanyola. La resposta no es va fer esperar per part de la Moncloa. Així el ministeri d’Exteriors, va replicar amb indignació el comunicat conjunt de les autoritats gibraltarenyes. De fet, en una resposta diplomàtica “rebutja rotundament” la declaració britànica que titlla “d’especialment incomprensible en el moment en què Espanya ha posat sobre la taula un acord per crear una zona de prosperitat compartida”. Ara, la Mesa del Congrés veta les preguntes sobre un afer que no s’ha acabat d’aclarir.