La llei d’habitatge avança entre crítiques a ERC per “invasió competencial”

La llei d’habitatge tira endavant al Congrés dels Diputats amb els vots a favor del PSOE, Unides Podem, ERC i EH Bildu i els vots en contra de Junts, PDeCAT, CUP, PP, Vox, Cs i PNB. La norma, que s’aprova quan només queda un mes per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, limita les pujades interanuals dels contractes de lloguer en vigor i permet que les comunitats autònomes a declarar zones de mercat tens per tal de poder contenir el preu de contractes nous. A més, també contempla declarar gran tenidor a qui tinguis més de cinc habitatges -en lloc de 10- en una mateixa zona. Junts, PDeCAT i el PNB s’han alineat contra el text pactat i han retret a ERC que hagi donat suport a una norma que és una “invasió competencial” per a les comunitats autònomes. Ara, la llei d’habitatge haurà de passar pel Senat.

En la votació, el text pactat entre el govern espanyol, republicans i abertzales ha obtingut 176 vots a favor, 167 en contra i una abstenció. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha remarcat que és una norma “ambiciosa”, “sòlida jurídicament”, que suposa un “avenç” per als drets de la ciutadania i “reorienta” les polítiques d’habitatge. A més, Sànchez ha insistit que la nova llei “cerca l’equitat” i “protegeix tant a arrendadors com a arrendataris”.

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha defensat que, amb aquesta nova llei d’habitatge, “perd la banca, els voltors, els fons d’inversió i guanya la gent”. La ministra ha promès que treballarà perquè “es compleixi fins a l’última coma” i ha afirmat que “ja era hora que es posés límit a l’especulació”.

Crítiques a ERC i EH Bildu

La llei d’habitatge ha tirat endavant amb els vots a favor, entre altres, d’ERC i EH Bildu, un suport criticat des d’altres formacions. En concret, en una roda de premsa conjunta després de la votació, Junts, PDeCAT i PNB han lamentat el posicionament dels republicans i abertzales. “El govern espanyol entra a casa nostra i sense haver de forçar la porta perquè li obre, incomprensiblement, ERC”, ha reblat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha lamentat que es posi “una catifa vermella” per a la invasió competencial. Nogueras ha aprofitat per instar la Generalitat a “posar-se les piles” i defensar les competències de Catalunya.

La justificació d’ERC ha arribat amb la intervenció al Congrés de la diputada Pilar Vallugera, que ha afirmat que la llei és necessària per “donar instruments a la població perquè sobrevisqui”. La diputada republicana ha lamentat que hi hagi grups a la cambra que no hagin volgut donar suport a la norma i hagin adoptat una posició de “no-intervenció” al·legant invasió de competències. Vallugera els ha acusat de buscar una “excusa” per votar en contra. “No estan ni per la contenció de rendes ni per aturar els desnonaments”, ha afegit, “perquè són de dretes”.