El Senat aprova definitivament la reforma de la llei del ‘només sí és sí’

El Senat ha donat llum verda definitiva a la reforma de la llei del només sí és sí amb el suport del PSOE, PP i PNB. La proposta dels socialistes per aplicar canvis a la llei impulsada per la ministra d’Igualtat, Irene Montero, busca evitar rebaixes de penes i excarceracions d’agressors sexuals que estaven tenint lloc des de l’entrada en vigor de la norma l’octubre de l’any passat. Des d’un primer moment, Unides Podem ha criticat aquesta reforma perquè considera que treu importància al consentiment. En la votació del ple d’aquest dimecres, la modificació de la reforma ha tirat endavant amb 231 vots a favor, 19 en contra i 4 abstencions. ERC ha votat en contra, mentre que Junts s’ha abstingut. Com no s’ha introduït cap modificació al text que va arribar al Senat, la llei no haurà de tornar al Congrés i, després de l’aval definitiu, els canvis entraran en vigor un cop s’hagin publicat al Butlleti Oficial de l’Estat (BOE).

Un cop la reforma de la llei del només sí és sí entri en vigor, els delictes que es cometin a partir d’aleshores es penaran seguint aquests canvis, però els delictes comesos prèviament se’ls continuarà aplicant la norma amb la qual s’han rebaixat penes en els últims mesos. En declaracions als passadissos del Congrés, la ministra de Justícia, Pilar Llop, ha admès que “les revisions continuaran produint-se”, però ha assegurat que, a partir d’ara, “els delictes tindran una pena adequada a la gravetat dels fets”.

Més pena si hi ha violència i intimidació

La modificació pel PSOE proposa que les penes d’agressió en els tipus bàsics -i no com a agreujants com defensava Podem- s’incrementin quan hi hagi violència o intimidació. El text registrat incrementa a cinc anys el màxim per a una agressió sexual “si s’hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat”. La reforma retorna a l’anterior Codi Penal, ja que recupera la forquilla bàsica de les agressions sexuals entre un i cinc anys de presó, mentre que el redactat actual de la llei, el qual no menciona la violència o intimidació, fixava una forquilla d’entre un a quatre anys.

Els senadors del PP aplaudeixen el seu president, Alberto Núñez Feijóo, després de l’aprovació definitiva de la reforma de la llei del ‘només sí és sí’ | EP

El PSOE pacta la reforma amb el PP

La modificació de la llei impulsada per Montero ha sigut possible gràcies a un acord entre el PSOE i el PP, un gest molt criticat des d’Unides Podem, que han lamentat que els seus socis de coalició s’hagin aliat amb la dreta per canviar el text del Ministeri d’Igualtat. Durant el tràmit parlamentari al Congrés, es van incorporar esmenes tècniques al text de la reforma que van negociar socialistes i populars.

La iniciativa ha rebut el suport del PSOE, PP, PNB, Ciutadans, Unión del Pueblo Navarro i la independient Ruyh Goñi; l’abstenció de Junts i els vots en contra d’ERC, Bildu, Más Madrid i Mes per Mallorca. Igual que en el tràmit al Congrés, Vox no ha votat. Després de la votació al Senat, els senadors populars han celebrat l’aprovació definitiva de la reforma dempeus aplaudint el seu president, Alberto Núñez Feijóo.