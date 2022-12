El Parlament tira endavant la tramitació per modificar el Fons de Transició Nuclear

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts tramitar per lectura única la proposició de llei de PSC-Units per a modificar el Fons de Transició Nuclear, una iniciativa que ha tirat endavant amb els vots favorables de PSC, Junts i comuns, i el ‘no’ d’ERC, Vox, CUP, Cs i PP.

Els grups parlamentaris tindran un termini de dues hores per a registrar esmenes a la proposició de llei, i el dijous se celebrarà el debat i votació final de la iniciativa, seguint així la tramitació per urgència d’aquesta.

La central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre / ACN

Del 20% al 50%

En la seva intervenció, Joaquim Paladella (PSC) ha defensat augmentar del 20 al 50% dels diners del fons destinat a les zones afectada per les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (Tarragona), la qual cosa suposarà passar de 24 a 60 milions d’euros anuals, i també que es delimiti la zona d’afectació d’aquest.

La diputada de Junts Irene Negre ha acusat els republicans d’haver “manipulat i mentit” sobre aquesta iniciativa parlamentària, després del que ha criticat que ERC hagi intentat parar la votació portant el text al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), alguna cosa que ha titllat de filibusterisme parlamentari.

Ramón López (Vox) ha criticat que aquesta iniciativa és un atac contra l’energia nuclear sense tenir en compte el que aporta: “Els fanàtics climàtics no busquen el benestar dels ciutadans. Se sanciona i demonitza l’energia nuclear”, ha censurat.

La ‘cupaire’ Laia Estrada ha lamentat que la tramitació per lectura única només dona 48 hores per a presentar esmenes “sense que pugui participar la gent del territori”, i ha apostat per destinar el 90% del fons a les zones afectades, fins a 108 milions d’euros anuals, i que no puguin ser gestionats per grans empreses, sinó per organismes públics, entitats sense ànim de lucre i pimes.

El diputat dels comuns Jordi Jordan ha assegurat que treballaran per a arribar a un consens ampli en la tramitació de les esmenes, s’ha mostrat a favor de la lectura única perquè creu que això “no es pot tornar a retardar”, i ha qualificat de pas històric que es destini el 50% del fons a les zones afectades.

Crítiques d’ERC

Per part de Cs, Joan García ha rebutjat el tràmit exprés, ja que considera que la rapidesa per a aprovar aquesta iniciativa es deu a la proximitat de les eleccions municipals, i considera que aquests fons no solucionaran el problema del territori a mitjà termini, ja que assegura que els alcaldes d’Ascó i Vandellòs “no volen que es tanquin les nuclears”.

Daniel Serrano (PP) també ha rebutjat el tràmit per lectura única, perquè “no hi ha consens en el territori”, i el diputat no adscrit, Antonio Gallego, ha compartit aquesta posició i ha defensat que és una temeritat tancar les centrals nuclears, després del que ha reclamat que la votació del text el dijous es faci des del respecte a la Constitució i a l’Estatut.

La diputada d’ERC Maria Jesús Viña també ha criticat que es demani la tramitació per lectura única, perquè considera que no dona temps a treballar el text amb el territori, i s’ha mostrat a favor d’incrementar al 50% el fons destinat a les zones afectades però no de canviar el radi d’afectació “sense tenir en compte al territori”.