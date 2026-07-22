Les conclusions de la comissió de la DGAIA encenen el Parlament

El ple del Parlament ha aprovat aquest migdia les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Unes conclusions llargues, denses i amb un doble objectiu. Per una banda, admeten irregularitats i el “lucre opac” d’algunes de les entitats concertades per la DGAIA. I, per l’altra, ha elaborat una llista d’objectius de millora de la gestió del servei. Però, això sí, sense cap responsabilitat política directa. El debat, en tot cas, s’ha encetat sense la presència del nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno; bé, de fet, sense cap membre del Govern a l’hemicicle. Moreno només ha entrat després que el tercer portaveu, en aquest cas Joan Ignasi Elena d’ERC, ha retret amb educació l’absència clamorosa del conseller responsable de l’extingida DGAIA.
Les conclusions s’han elaborat gràcies a l’acceptació del 100% de les conclusions presentades pel PSC i ERC i el 75% de Junts. A la CUP no se li va aprovar cap de les conclusions. Així ho ha descrit, el president de la comissió, el pragmàtic socialista de l’Anoia, Jordi Riba. De fet, Riba ha definit les conclusions com un document “transversal” perquè no són de “cap partit ni de cap grup”. Però el debat no ha estat tan asserenat i ja s’ha vist d’entrada, quan la portaveu a la comissió de Junts per Catalunya, Ennatu Domingo, ha carregat amb duresa contra les conclusions, tot i que li han aprovat 7 de les 9 conclusions presentades. Per la diputada juntaire, les conclusions han servit per “amagar les vergonyes del Tripartit”. Una tesi que ha abonat PP i, amb especial virulència, Vox, tot i que no van presentar ni una conclusió.
El dictamen de la Comissió incorpora un doble objectiu. Per una banda, el reconeixement del mal disseny de fiscalització i control econòmic i financer de les prestacions i de les empreses concertades pel departament. Per tant, mesures d’endreça i més control del sistema de protecció de la infantesa, amb auditories anuals. I, per altra banda, més flexibilitat per poder afrontar mesures extraordinàries, la professionalització de l’acolliment, la “desinstitucionalització” del servei de protecció dels infants així com reduir les places dels centres a xifres de deu ocupants i més cura amb el personal i més especialització. El dictamen ha estat aprovat per 68 vots a favor i 67 en contra.
Un debat encès
Els que més satisfets s’han mostrat de les conclusions han estat els portaveus del PSC i d’ERC que han pogut aprovar totes les seves propostes. Pel que fa els Comuns, el grup de Jèssica Albiach, s’ha vantat de les conclusions però sense el mateix entusiasme dels socialistes i republicans i admetent obertament les irregularitats descobertes, i amb una crítica general a què tothom ha mirat cap a l’altra banda en la gestió de la infantesa a Catalunya.
Especialment agressius han estat Junts, PP, Vox i la CUP per diferents motius i amb certa contradicció. Per una banda, els juntaires han sorprès el PSC, ERC i Comuns pel gir de guió de la seva posició, en tant que semblava que si bé li han aprovat el 75% de les seves propostes, han carregat contra el contingut del dictamen. El canvi de sentit entre allò acordat en comissió i en el debat en el plenari ha sorprès de manera desagradable als grups amb qui ha pactat les seves conclusions.
Vox, que ni ha presentat conclusions, ha carregat els neulers titllant de “forat negre” els recursos de la DGAIA. Com a mínim, la diputada de Vox, Maria Elisa Garcia, ha desbarrat del dictamen però s’ha guanyat poder-ho fer perquè ha participat en les sessions que han acumulat fins a 60 compareixents. En canvi, Sílvia Orriols, d’Aliança, s’ha enfilat al faristol a carregar a mata degolla contra la comissió, la DGAIA i el dictamen i mai, mai ha assistit a cap sessió de la comissió.
Però si algú s’ha endut la palma en el debat ha estat la insistent diputada de la CUP a la comissió, Pilar Castillejo, una de les més picapedreres en la investigació. A la CUP no li han aprovat cap de les seves conclusions que anaven una passa més enllà i buscava determinar les responsabilitats polítiques sense embuts. Però la majoria ‘illenca’ ho ha impedit. Castillejos ha titllat les conclusions de “vergonya” i “d’infectes” i ha sentenciat que la comissió ha servit per perllongar el que és el servei a la infància, “un negoci”.