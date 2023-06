Junts insta Aragonès a rectificar els pactes d’ERC amb el PSC a les diputacions

Junts per Catalunya ha instat aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a rectificar els pactes d’Esquerra Republicana amb el PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona. Ho ha explicitat el president del grup parlamentari dels postconvergents, Albert Batet, en una nova mostra de la divisió de l’independentisme després de pactes de les dues formacions arreu del país amb els socialistes. Així mateix, el president del grup parlamentari de Junts també ha deixat entreveure la demanda d’una convocatòria d’eleccions: “Faci una profunda reflexió sobre si val la pena aguantar aquesta agonia. La coherència té premi a les urnes”.

Batet recorda la compareixença d’Aragonès

Batet ha recordat la compareixença d’Aragonès a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat. “Vostè va dir que ens havíem d’entendre i de començar un nou cicle polític”, ha dit Batet dirigint-se al president, qui li ha demanat explicacions pels pactes a les Diputacions de Lleida i Tarragona amb el PSC. Batet ha acusat el president que els republicans “no són de fiar” i considera que Aragonès és un “president tutelat”. “El pacte de les diputacions és l’autèntic acord de claredat de les seves prioritats”, li ha etzibat Batet, demanant al president que rectifiqui els pactes amb el PSC. “Encara hi som a temps”, ha dit.

Batussa independentista pels pactes amb el PSC

Aragonès li ha recordat els pactes de Junts amb el PSC a diversos ajuntaments i els últims quatre anys a la Diputació de Barcelona. “Estem treballant en acords en ajuntaments molt importants”, ha dit el president, qui opta per seguir treballant per recosir l’independentisme. Així mateix, el president ha argumentat que la crida a la unitat anava dirigida a la lluita contra l’extrema dreta per a les eleccions espanyoles i ha assegurat que les decisions del seu Govern les pren ell.

De fet, els dos partits van protagonitzar aquest dimarts una batussa a les xarxes socials acusant-se els uns als altres de mentir. Junts assegurava que en la reunió de Ginebra de la setmana passada va proposar als republicans pactar el govern de les dues diputacions i tornar-se les presidències durant dos anys. Les presidències havien de ser creuades, de tal manera que quan Junts presidís una de les diputacions durant dos anys, ERC presidís l’altre. I viceversa. Així mateix, els republicans desmentien el comunicat i asseguraven que aquesta proposta pertanyia a ells mateixos i Junts s’hi va negar.