Junts per Catalunya ha passat a l’acció al Parlament de Catalunya per fiscalitzar la gestió i la despesa que el Govern de Salvador Illa ha realitzat els dies 11 i 12 d’agost amb motiu de l’eclipsi. Segons ha pogut saber El Món, el grup parlamentari registrarà aquest matí una bateria de preguntes per escrit per exigir a l’executiu de Salvador Illa transparència absoluta sobre el cost global del dispositiu, la mobilització de consellers i la finalitat dels actes institucionals a Lleida i Tarragona.
La formació ha carregat durament contra l’ús polític de la jornada i en demana explicacions: “Per què s’ha convertit un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en actes institucionals propagandístics protagonitzats per membres del Govern?”. En la mateixa línia, la iniciativa parlamentària busca aclarir quins consellers es van mobilitzar durant els dos dies i quina justificació tenia la presència de cadascun d’ells en el desplegament.
Exigència de xifres i partides detallades
Dins de les peticions d’informació, Junts reclama que el Govern desglossi per partides pressupostàries el cost total del dispositiu organitzat al voltant de l’eclipsi. La fiscalització posa un èmfasi especial en la despesa derivada de l’agenda institucional dels dies 11 i 12, exigint la xifra exacta del personal mobilitzat i dels costos de manutenció i allotjament dels integrants de l’executiu.
Així mateix, el text que entrarà Junts a registre del Parlament demana explicacions sobre la finalitat concreta dels actes del “tret de sortida” i del “compte enrere” celebrats el dia 11 a Lleida i Tarragona. Per completar el control de l’esdeveniment, el grup parlamentari de la formació de Carles Puigdemont requereix la llista detallada de les persones i entitats convidades a cadascun dels actes institucionals organitzats durant totes dues jornades per determinar el criteri d’aquests actes públics.
Critiques i explicacions per la mala gestió de la mobilitat
Més enllà de la bateria de preguntes, l’oposició ha esclatat contundentment contra les incidències en la mobilitat causades pels desplaçaments per veure l’eclipsi. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha asseverat que “ni l’eclipsi taparà la incompetència del Govern”, mentre que el diputat Jordi Fàbrega ha anat un pas més enllà assegurant que “l’eclipsi permanent és la gestió negligent del govern Illa i la consellera Paneque, i la desinversió premeditada dels governs espanyols per asfixiar Catalunya”. De fet, el grup parlamentari de Junta també ha registrat preguntes en aquest sentit. Així, reclama al Govern que detalli quin dispositiu especial es va preveure a Rodalies amb motiu de l’eclipsi i si el considera prou per atendre l’afluència d’usuaris que era previsible. Junts vol saber per quin motiu es va produir el col·lapse de diverses estacions –entre les quals Sants, Tarragona, Altafulla i Tortosa– al llarg de la tarda, i si l’augment de capacitat anunciat es calculava respecte d’un dia d’agost o respecte d’un dia laborable ordinari.
La formació de Puigdemont també reclama conèixer qui va decidir l’operatiu –si va ser Renfe o el Govern– i, en cas que fos l’operadora, si el Govern hi va donar el vistiplau i qui va signar aquesta aprovació. A més, una de les preguntes apunta directament a la responsabilitat política: Junts pregunta si la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, estava supervisant l’operatiu de transport en aquells moments. Les crítiques no han arribat només des de Junts. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, també ha carregat durament contra l’executiu d’Illa recordant la creació, el maig passat, de la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació i la Gestió de les Actuacions Relacionades amb l’Eclipsi Solar Total de l’Any 2026. “Veient els resultats en mobilitat, crec que l’única cosa que han fet és malgastar diners públics per publicitar-se a Tarragona fent el paperina”, ha denunciat Cornellà. El diputat cupaire ha acusat el Govern d’organitzar “espectacles per promocionar-se” en comptes d’afrontar els reptes reals i ha reclamat directament la seva dimissió.