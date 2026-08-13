Junts per Catalunya ha pasado a la acción en el Parlamento de Cataluña para fiscalizar la gestión y el gasto que el Gobierno de Salvador Illa ha realizado los días 11 y 12 de agosto con motivo del eclipse. Según ha podido saber El Món, el grupo parlamentario registrará esta mañana una batería de preguntas por escrito para exigir al ejecutivo de Salvador Illa transparencia absoluta sobre el costo global del dispositivo, la movilización de consejeros y la finalidad de los actos institucionales en Lleida y Tarragona.

La formación ha cargado duramente contra el uso político de la jornada y pide explicaciones: «¿Por qué se ha convertido un fenómeno astrofísico y de carácter ciudadano en actos institucionales propagandísticos protagonizados por miembros del Gobierno?». En la misma línea, la iniciativa parlamentaria busca aclarar qué consejeros se movilizaron durante los dos días y qué justificación tenía la presencia de cada uno de ellos en el despliegue.

Exigencia de cifras y partidas detalladas

Dentro de las peticiones de información, Junts reclama que el Gobierno desglose por partidas presupuestarias el costo total del dispositivo organizado alrededor del eclipse. La fiscalización pone un énfasis especial en el gasto derivado de la agenda institucional de los días 11 y 12, exigiendo la cifra exacta del personal movilizado y de los costos de manutención y alojamiento de los integrantes del ejecutivo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asistido a la observación del eclipse solar, incluida la fase de totalidad / Arnau Carbonell

Asimismo, el texto que entrará Junts en registro del Parlamento pide explicaciones sobre la finalidad concreta de los actos del «pistoletazo de salida» y del «cuenta atrás» celebrados el día 11 en Lleida y Tarragona. Para completar el control del evento, el grupo parlamentario de la formación de Carles Puigdemont requiere la lista detallada de las personas y entidades invitadas a cada uno de los actos institucionales organizados durante ambas jornadas para determinar el criterio de estos actos públicos.

Críticas y explicaciones por la mala gestión de la movilidad

Más allá de la batería de preguntas, la oposición ha estallado contundentemente contra las incidencias en la movilidad causadas por los desplazamientos para ver el eclipse. La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha aseverado que «ni el eclipse tapará la incompetencia del Gobierno», mientras que el diputado Jordi Fàbrega ha ido un paso más allá asegurando que «el eclipse permanente es la gestión negligente del gobierno Illa y la consejera Paneque, y la desinversión premeditada de los gobiernos españoles para asfixiar Cataluña». De hecho, el grupo parlamentario de Junta también ha registrado preguntas en este sentido. Así, reclama al Gobierno que detalle qué dispositivo especial se previó en Rodalies con motivo del eclipse y si lo considera suficiente para atender la afluencia de usuarios que era previsible. Junts quiere saber por qué se produjo el colapso de varias estaciones –entre las cuales Sants, Tarragona, Altafulla y Tortosa– a lo largo de la tarde, y si el aumento de capacidad anunciado se calculaba respecto de un día de agosto o respecto de un día laborable ordinario.

La formación de Puigdemont también reclama conocer quién decidió el operativo –si fue Renfe o el Gobierno– y, en caso de que fuese la operadora, si el Gobierno dio el visto bueno y quién firmó esta aprobación. Además, una de las preguntas apunta directamente a la responsabilidad política: Junts pregunta si la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, estaba supervisando el operativo de transporte en aquellos momentos. Las críticas no han llegado solo desde Junts. El diputado de la CUP, Dani Cornellà, también ha cargado duramente contra el ejecutivo de Illa recordando la creación, el pasado mayo, de la Comisión Interdepartamental para la Coordinación y la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total del Año 2026. «Viendo los resultados en movilidad, creo que lo único que han hecho es malgastar dinero público para publicitarse en Tarragona haciendo el ridículo», ha denunciado Cornellà. El diputado de la CUP ha acusado al Gobierno de organizar «espectáculos para promocionarse» en lugar de afrontar los retos reales y ha reclamado directamente su dimisión.