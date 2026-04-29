El Parlament tomba la subrogació del personal del SEM

La proposició de llei d’ERC i els Comuns per garantir la subrogació del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha caigut. El Parlament ha rebutjat la proposta gràcies a les esmenes a la totalitat presentades pel PSC-Units i Vox, que han prosperat amb els vots dels socialistes, el PP i Vox, l’abstenció de Junts i el vot en contra d’ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana. La iniciativa, que es tramitava pel procediment de lectura única, pretenia regular la continuïtat laboral del personal tècnic d’emergències sanitàries i altres professionals vinculats al SEM en processos d’internalització o d’assumpció directa del servei.
El text pactat entre republicans i Comuns establia que el personal subrogat havia de conservar la categoria professional, l’antiguitat i les condicions laborals, econòmiques, funcionals i complementàries reconegudes fins al moment. També impedia modificar les funcions i responsabilitats pròpies de la seva categoria, excepte en casos de necessitat objectiva i justificada.
En aquest sentit i tal com recull l’ACN, des del PSC han justificat el seu posicionament al·legant que la preocupació per la continuïtat dels treballadors “està resolta” a través dels processos públics de selecció i advertint que la llei era de “difícil aplicació”. El PP també ha votat a favor de tombar la iniciativa en considerar-la un “despropòsit legislatiu”, mentre que Vox l’ha rebutjat perquè a parer seu no suposa una millora del sistema sinó una ampliació de l’administració. Per la seva banda, Junts creu que la norma podia generar “inseguretat jurídica” i obrir un precedent per a altres internalitzacions, especialment en l’àmbit del transport sanitari.
Una solució al “nyap” del procés d’internalització
Entre les formacions que hi han votat a favor, ERC ha defensat que la proposició buscava resoldre un problema derivat de la “inacció” del SEM i garantir per llei la continuïtat laboral dels treballadors afectats, tot rebutjant que la solució passi només per processos de selecció o reubicacions. Al seu torn, els Comuns han carregat contra el “nyap” de la gestió del procés d’internalització, assegurant que només tres dels 25 treballadors afectats han acabat entrant al SEM. Quant a la CUP i Aliança Catalana, han defensat la internalització dels serveis públics i la subrogació del personal afectat.