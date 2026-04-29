El Parlamento rechaza la subrogación del personal del SEM

La proposición de ley de ERC y los Comunes para garantizar la subrogación del personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha sido rechazada. El Parlamento ha rechazado la propuesta gracias a las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSC-Units y Vox, que han prosperado con los votos de los socialistas, el PP y Vox, la abstención de Junts y el voto en contra de ERC, Comunes, CUP y Alianza Catalana. La iniciativa, que se tramitaba por el procedimiento de lectura única, pretendía regular la continuidad laboral del personal técnico de emergencias sanitarias y otros profesionales vinculados al SEM en procesos de internalización o de asunción directa del servicio.

El texto pactado entre republicanos y Comunes establecía que el personal subrogado debía conservar la categoría profesional, la antigüedad y las condiciones laborales, económicas, funcionales y complementarias reconocidas hasta el momento. También impedía modificar las funciones y responsabilidades propias de su categoría, excepto en casos de necesidad objetiva y justificada.

En este sentido y tal como recoge la ACN, desde el PSC han justificado su posicionamiento alegando que la preocupación por la continuidad de los trabajadores “está resuelta” a través de los procesos públicos de selección y advirtiendo que la ley era de “difícil aplicación”. El PP también ha votado a favor de rechazar la iniciativa al considerarla un “despropósito legislativo”, mientras que Vox la ha rechazado porque a su parecer no supone una mejora del sistema sino una ampliación de la administración. Por su parte, Junts cree que la norma podía generar “inseguridad jurídica” y abrir un precedente para otras internalizaciones, especialmente en el ámbito del transporte sanitario.

Imagen de archivo de un debate en el Parlamento de Cataluña 07.10.2025 | Mireia Comas

Una solución al «desastre» del proceso de internalización

Entre las formaciones que han votado a favor, ERC ha defendido que la proposición buscaba resolver un problema derivado de la “inacción” del SEM y garantizar por ley la continuidad laboral de los trabajadores afectados, rechazando que la solución pase solo por procesos de selección o reubicaciones. Por su parte, los Comunes han criticado el «desastre» de la gestión del proceso de internalización, asegurando que solo tres de los 25 trabajadores afectados han acabado entrando al SEM. En cuanto a la CUP y Alianza Catalana, han defendido la internalización de los servicios públicos y la subrogación del personal afectado.