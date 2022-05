Nova ofensiva de Podemos i els independentistes per investigar les clavegueres

Podem, ERC, Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, BNG i Compromís ha registrat una petició per crear una comissió al Congrés dels Diputats que investigui les clavegueres de l’Estat. La petició, de la qual s’han desmarcat el PNB i Más País, intenta esquivar les reticències del PSOE per investigar el cas Pegasus i fa un plantejament més genèric per esclarir la relació de l’excomissari José Manuel Villarejo amb la policia, investigar la policia patriòtica i posar mesures per evitar “trames d’espionatge irregulars”.

En l’escrit que han registrat al Congrés, els vuit grups reclamen que s’investigui la “vinculació de diversos estaments oficials de l’Estat i un entramat mediàtic, empresarial i ‘parapolicial’ suposadament sufragats amb fons reservats”. El portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha explicat la importància de fer una comissió d’investigació en un context de gran malestar a l’independentisme pel cas Pegasus i la derivada per l’espionatge als mòbils de Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés / Europa Press

Rufián assegura que és important saber si “continua havent-hi cossos policials que estan espiant gent per les seves idees” i si les forces de seguretat encara tenen personatges com Villarejo a la seva estructura. Segons el diputat republicà, el mateix CNI ha filtrat que darrere l’espionatge al govern espanyol podria haver-hi un país estranger o les mateixes clavegueres de l’Estat, per la qual cosa és important que s’investigui. “Si hi ha hagut alguna nació estrangera que ha espiat, el govern espanyol té un problema. I si són organismes de l’Estat descontrolats, té un problema més gran”.

El PSOE tombarà la comissió?

El nou intent de Podemos i els partits independentistes per crear una comissió d’investigació al Congrés és molt possible que es torni a topar amb l’oposició del PSOE, que a principis de maig ja es va aliar amb PP, Vox i Ciutadans per tombar la primera petició. Llavors els socialistes van assegurar que la comissió de secrets oficials, on la setmana passada va comparèixer la ja exdirectora del CNI, Paz Esteban, era l’espai idoni per investigar el cas Pegasus. No obstant això, la compareixença ha generat més dubtes dels que ha aclarit després que s’hagi sabut que el CNI va investigar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb l’aval del Tribunal Suprem com a presumpte coordinador dels CDR.