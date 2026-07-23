Més núvols de tempesta s’acosten en la ja tocadíssima relació entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya. Ara, arran d’una nova iniciativa sobre l’habitatge. En concret, el pacte que es va filtrar aquest dimecres entre Sumar i el PSOE per a una “nova pròrroga extraordinària” dels contractes de lloguer que preveu cobrir els llogaters amb contractes amb data de venciment fins al 30 de juny de 2028.
De fet, aquesta seria la mesura estrella d’un acord que inclou la regulació del lloguer de temporada i d’habitacions, així com l’augment de la pressió fiscal sobre els pisos turístics. Ara bé, el detall de les mesures, que ha de recollir un reial decret llei, no s’han fet públic per poder “treballar amb discreció” i mirar de guanyar suports, de grups com Junts i Podem, per poder convalidar-lo al plenari i no que, un cop a la cambra, decaigui per manca de suports, com va passar amb el decret anterior.
Junts, però, no acaba de veure factible votar-hi a favor perquè s’ensumen, arran de les informacions aparegudes, que barrejarà mesures que obririen la porta a “donar cobertura a l’ocupació il·legal o als fons voltor a costa de la desaparició dels petits propietaris”. De fet, des de Junts insisteixen que les mesures aplicades fins ara pel govern espanyol “han encarit els preus i han reduït l’oferta”. En tot cas, al mes de maig, el grup parlamentari de Míriam Nogueras va deixar entreveure que avalaria un virtual decret estatal d’habitatge si incloïa desgravacions fiscals en la compra i el lloguer d’habitatge, així com en l’estalvi previ a la compra i la rehabilitació. Però, això sí, desvinculant aquestes propostes d’una nova pròrroga dels lloguers.
Urtasun, al comandament
Conscients de la importància d’una nova regulació de l’habitatge, Sumar no s’hi ha posat per poc i ha donat el comandament de la negociació a un dels tòtems de la coalició, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ho ha treballat amb la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez (PSOE). La seva estratègia és presentar als grups parlamentaris l’esquelet del decret per anar negociant separadament amb cada formació. Especialment, amb Junts i Podem. En aquest sentit, els de Carles Puigdemont recorden que els socialistes i els de Sumar ja tenen de fa setmanes les seves “propostes concretes”. Pel que fa a Podem, la seva condició sine quan non és una moratòria en els desnonaments. I totes dues formacions són indispensables per tirar endavant el decret.
Segons fonts de Sumar, el punt de partida del nou decret és una “pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que podran sol·licitar els titulars dels contractes que vencin el 20 de juny de 2028”. Una data que amplia fins a gairebé un milió la quantitat de persones que se’n poden beneficiar. El nou text legal també tindria un gruix important de regulació del lloguer de temporada i d’habitacions per mirar de limitar-ne l’ús fraudulent. Per exemple, el pacte amb el PSOE inclou apujar fins al 21% l’IVA dels pisos turístics i endurir el règim sancionador sobre la seva publicitat a les plataformes. Comptat i debatut, mesures per desincentivar la proliferació dels pisos turístics.
En la mateixa línia, remarquen que el decret té un doble objectiu. En primer terme, rebaixar preus, donar estabilitat i fiabilitat als contractes i combatre el frau. I, en segon lloc, aplicar mesures que incentivin mesures que mobilitzin habitatge assequible. Ara bé, el text que s’ha explicat als grups conté mesures a les quals Junts ja ha votat en contra en tots els intents de canvi. Una circumstància que des dels juntaires no acaben “d’entendre” i que interpreten com una “maniobra que té alguna cosa amagada, o una aixecada de camisa amb una intenció política determinada”. Tot i que l’ajornament del venciment dels lloguers és una mesura que tampoc veuen malament, però no acompanyada de mesures que creuen que perpetuen l’encariment de l’habitatge o el foment de l’ocupació il·legal.
Mesures de Junts
Junts, part indispensable per a un possible acord pel nou decret –que encara no té data per anar al Consell de Ministres–, insisteix en les mesures que han reclamat durant tota la legislatura. En concret, la desgravació fiscal del lloguer per als llogaters, desgravacions de la hipoteca per als petits propietaris, recuperació de la figura dels comptes habitatge, estimulació de construcció nova i reforma i més inversió en habitatge públic. En el mateix paquet reclamen desbloquejar la llei contra l’ocupació il·legal i que el cost per a la protecció de les mesures vulnerables sigui de l’Estat i no del petit propietari.