L’Estat obliga Ryanair a acomiadar un treballador investigat pel tall de la Jonquera

El 9 de novembre passat, la companyia aèria Ryanair comunicava a un dels seus treballadors, l’Òscar Valdés Gatell, que, contra la voluntat de la companyia, l’havien d’acomiadar de forma fulminant. La raó? AENA els havia negat l’acreditació necessària per poder desplaçar-se per zones restringides de l’aeroport, una condició indispensable en la feina per a la qual l’Òscar havia estat contractat només 5 dies abans.

En aquest moment comença un periple per esbrinar la raó real de la denegació. “La supervisora de Recursos Humans em diu que estan molt contents amb mi, però que AENA denega l’acreditació. M’assegura que tan aviat esbrini què ha passat, si es pot revertir em guarden el lloc de feina perquè em reincorpori, però que ells desconeixen quina és la raó”, explica a El Món l’Òscar, que aleshores comença a moure’s per esbrinar a què es deu el veto.

Té les seves sospites, que es confirmen ben aviat. “AENA em diu que només saben que el veto ve de Madrid, del ministeri de l’Interior, en concret, de les forces de seguretat. Aconsegueixo parlar amb la Guàrdia Civil i, amb el meu DNI, m’informen que sóc una persona investigada des del 2020”. Res més.

Manifestants al tall de la Jonquera a la N-II

Repressió laboral tot i una causa arxivada

Certament, l’Òscar va estar investigat pel tall de l’AP-7 la Jonquera del 2019 per les protestes post-sentència, però la seva causa va ser arxivada el setembre de 2021. Amb tot, fa deu dies la Fiscalia va recórrer l’arxivament. L’Òscar va demanar a la Guàrdia Civil què havia de fer per recuperar la seva feina i li van indicar que portés un certificat d’antecedents penals i un document de testimoni del jutge acreditant que la causa es va arxivar.

Amb aquesta documentació, l’Òscar es va presentar a la Guàrdia Civil. Però no se’n va sortir. “Entrego els informes a la unitat interna de la Guàrdia Civil, i mitja hora després em truquen per dir-me que per a ells està tot bé, però que Comandància de Madrid els denega l’acreditació perquè estic ‘investigat per danys a la via pública i desordres públics pels aldarulls de la Jonquera el 2019’”. Ell, i 199 persones més van ser investigades per aquesta acció de protesta. “Com és possible que al ministeri de l’Interior disposin d’una llista d’investigats que ni tan sols han estat jutjats, vetant-los en feines i sense respectar la presumpció d’innocència?”, es pregunta.

Vueling no li va renovar el contracte

Però l’experiència de l’Òscar en feines a l’aeroport està marcada d’abans. El maig de 2022 va començar a treballar en una empresa subcontractada de Vueling, Nayak Aircraft Services, que fa el manteniment a pista dels avions. De fet, aquesta companyia li ha fet una carta de recomanació, però fa uns mesos no li va renovar el contracte amb l’argument que no s’ajustava a les seves necessitats. La seva feina era subministrar recanvis d’avions als mecànics, desplaçant-se per la T2 i conduint un vehicle a pistes. Paradoxalment, havia estat treballant a l’aeroport amb les acreditacions corresponents durant quatre mesos. “Sospito que no em van renovar per la mateixa raó que ara Ryanair s’ha hagut de desfer de mi”, afegeix en conversa amb aquest diari.

A hores d’ara té tota la documentació a punt i una advocada d’Alerta Solidària li porta el cas. També ha demanat ajuda a diferents líders polítics independentistes per desencallar aquest cas de repressió laboral.