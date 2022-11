Marxa del Pertús a la Jonquera tres anys després del tall a l’AP-7 del Tsunami

Unes 250 persones han fet una marxa entre el Pertús (Vallespir) i la Jonquera (Alt Empordà) en el tercer aniversari del tall de l’AP-7 organitzat pel Tsunami Democràtic després de la sentència del procés. Els manifestants han recorregut els sis quilòmetres que uneixen les dues localitats per l’N-II. El portaveu nacional d’Alerta Solidària, Martí Majoral, ha explicat que la marxa tenia com a objectiu “homenatjar els investigats” per tots els talls de carretera que es van produir a Catalunya la tardor del 2019.

En total, hi ha hagut 380 persones encausades, de les quals 49 encara tenen un procés obert. “Molts investigats de base que encara es troben en processos judicials”, ha lamentat Majoral. “La desjudilització no és real pels milers de persones que van sortir al carrer aquells dies, potser només ho és per un grup”. El portaveu d’Alerta Solidària ha reconegut que la “desmobilització” generada pel refredament del procés ha sigut la causa de la baixa assistència a la marxa.

La marxa ha recorregut sis kilòmetres de l’N-II entre el Pertús i la Jonquera / ACN

“Cal esperonar la gent”, ha dit l’activista. “Encara hi ha molts independentistes en aquest país perquè hi ha bons motius”. Majoral considera que la independència només s’aconseguirà “deixant de confinar estrictament en les institucions, per començar a fer-ho amb nosaltres mateixos”.

Dues hores de marxa lenta del Pertús a la Jonquera

La marxa ha sortit a les 11.00 d’un aparcament del Pertús i ha arribat al parc d’en Lloveras de la Jonquera poc abans de les 13.00. Amb crits de “Ni Espanya, ni França; països catalans” i entonant el Cant dels Segadors, els manifestants han tallat l’N-II durant un parell d’hores i han provocat llargues cues de cotxes durant tot el recorregut. Quatre dones represaliades per les protestes postsentència han estat les protagonistes dels parlaments tant abans com després de la marxa: la Júlia i l’Ylènia, dues de les gairebé 200 investigades pel tall de l’AP-7 a la Jonquera el 2019; la Sane, que té pendent un judici pel tall de l’AP-7 a Sant Celoni l’octubre del 2019; i la Carla Costa, amb un judici pendent per les protestes postsentència.