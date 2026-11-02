La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Fora Renfe’, impulsada per Alhora, registrarà aquest dimecres, 4 de novembre, a les 10 del matí, la sol·licitud d’admissió a tràmit d’una proposició de llei al Parlament de Catalunya per tal que Renfe deixi d’operar a Rodalies. La iniciativa, que sorgeix del col·lapse ferroviari del gener i d’una consulta en què el 88% dels participants va donar suport a portar la proposta a la cambra catalana, cerca blindar per llei que l’operador sigui 100% de titularitat pública catalana.
El text de la ILP planteja modificar la Llei 4/2006 ferroviària perquè el Govern només pugui adjudicar directament els serveis de Rodalies i regionals a un operador públic de titularitat exclusiva de la Generalitat. A més a més, exigeix que l’administracions catalana controli com a mínim les quatre cinquenes parts del consell d’administració de l’ens i reforça les garanties dels drets dels usuaris, incloent-hi els aspectes lingüístics i de defensa davant d’infraccions. El president del partit, Jordi Graupera, ha subratlla a El Món que la proposta fa que “s’hagi de crear una empresa nova o ho hagi de gestionar Ferrocarrils de la Generalitat”.
Aquesta maniobra legislativa respon a la recent formalització, per part del Govern de Salvador Illa, del primer contracte programa amb Renfe per valor de 1.407,6 milions d’euros fins al 31 de desembre de 2028, un acord que, segons denuncia la formació independentista, s’ha fet “a dit” i sense concurs públic. Des de la formació independentista denuncien que l’empresa mixta Rodalies de Catalunya –constituïda al gener arran del pacte entre ERC i el PSOE amb una participació del 50,1% per a Renfe i del 49,9% per a la Generalitat– és una “empresa pantalla” dissenyada per aparentar un control que el Govern realment no té i eludir així la normativa europea. En aquest sentit, Graupera remarca a aquest diari que, tot i que la Generalitat té majoria al consell d’administració, les decisions crítiques exigeixen una majoria de dos terços que manté operatiu el dret de veto continua en mans del govern espanyol.
Crítiques al “fals traspàs”
El president d’Alhora, Jordi Graupera, ha qualificat l’operació d’un “fals traspàs pensat per evitar un veritable traspàs”. Segons Graupera, l’Estat manté la propietat majoritària i s’utilitza una estructura amb un únic titular per simular que s’acompleix l’excepció del reglament europeu de transports, el qual obligarà a concurs públic un cop expiri l’antic contracte estatal el 2027, signat l’any 2018. “És un contracte il·legal”, subratlla Graupera en conversa amb El Món. Així mateix, el cap de llista de la formació per al 29-N ha avançat que exigiran que es faci pública la justificació que el Govern ha d’enviar a la Comissió Europea per blanquejar aquest contracte sense concurs.
La campanya de ‘Fora Renfe’, impulsada arran de la crisi del servei del passat mes de gener a causa de l’accident mortal a Gelida, acumula ja més de 37.000 adhesions al seu manifest i ha mobilitzat més de 150.000 correus electrònics adreçats a la comissió d’infraestructures. “Rodalies és una catàstrofe per a la vida dels catalans. Si el Govern no fa fora Renfe, l’hi farem fer amb aquesta ILP”, ha sentenciat Graupera.
El calendari parlamentari de la iniciativa
Un cop formalitzat el registre d’aquest dimecres al davant del Parlament, la Mesa disposarà de quinze dies hàbils per comprovar els requisits formals i admetre a tràmit la proposició. Si supera aquest primer tall, la comissió promotora comptarà amb un termini de 120 dies –prorrogables per 60 més– per recollir un mínim de 50.000 signatures amb el suport de la xarxa de voluntaris aplegada entorn de la plataforma. Un cop validades les rúbriques, la proposició haurà de ser debatuda al ple del Parlament.