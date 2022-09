Dos pedagogs critiquen davant del Govern la “inacció” en la defensa de la immersió

L’entrega de la Medalla d’Honor del Parlament ha tingut un moment d’alt voltatge quan Joaquim Arenas i Margarida Muset, els pedagogs que van ser els primers responsables del Servei d’Ensenyament del Català –el principal òrgan per impulsar les òrgans d’immersió lingüística– han retret que s’hagi deixat recular el català a l’escola i en els àmbits quotidians. Els dos pedagogs han dedicat el seu discurs a analitzar la situació de regressió del català en tots els àmbits de la societat.

A la sala hi havia, a més de la presidenta del Parlament, Laura Borràs –suspesa de drets i deures–, i la presidenta en funcions, Alba Vergés, el president del Govern, Pere Aragonès, i els consellers, entre els quals el d’Educació, Josep González Cambray. I membres de tots els partits –ERC, Junts, PSC i comuns– que van pactar la reforma legislativa per intentar esquivar l’aplicació de la sentència del 25% de castellà a l’escola, una reforma que molts sectors van considerar que retalla la immersió, ja que amplia l’ús del castellà com a llengua d’ensenyament.

La sala del Parlament on s’han entregat les medalles d’honor del 2022 / ACN / Parlament de Catalunya

Arenas ha atribuït la “reculada gravíssima” de la llengua catalana a la “no aplicació de la normativa” i a la “inacció per les amenaces i mentides” sobre el català que es diuen “impunement sota la falsa empara de la llibertat d’expressió”. “I res és més conflictiu que no fer res, evitar el conflicte per la falsa prudència i la mandra“, ha retret als polítics presents en la cerimònia d’entrega de les Medalles d’Honor del Parlament. Per això Arenas ha demanat que es redreci la situació i es torni a veure el català com una llengua d’inclusió.

Agraeixen el guardó però exigeixen la “continuïtat i convivència” de l’escola catalana

Pel que fa a Muset, ha agraït rebre el guardó, però ha assenyalat que li hauria agradat “molt més” saber que “s’assegura la continuïtat i la convivència de l’escola catalana”. Aquest ha estat un nou dard contra el Govern i la seva “inacció” en la protecció del català. La pedagoga ha criticat que no s’hagi intentat revertir l’emergència lingüística en els últims anys i ha instat a “despolititzar i desjudicialitzar” l’escola catalana. Només així, ha dit, es “salvarà la llengua de l’actual substitució i degradació que pateix”.

La pedagoga també ha criticat el mecanisme del Govern per blindar la immersió i s’ha preguntat: “Per salvaguardar-la de l’assetjament judicial cal incorporar tants termes inventats de nou?“. Muset ha dit que ella només és “una baula més del gran engranatge” que va començar amb la immersió i ha recordat tots els docents que han participat en el seu èxit.

Vergés defensa la llengua i l’escola en el seu discurs

Abans dels discursos, Alba Vergés, presidenta del Parlament en funcions, ha fet un discurs on ha enaltit els premiats i ha assegurat que Catalunya és un país que “s’estima i reivindica les seves tradicions”. En aquest sentit ha assegurat que “la nostra llengua no es toca” i l’escola catalana “tampoc no es toca”. “No trencaran els elements de cohesió com es el català a les escoles”, ha promès. Vergés ha fet una crida a combatre els “extremismes” i fer de Catalunya un país “inclusiu i obert”.