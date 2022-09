Només una matèria en català en el primer trimestre d’ADE i Economia a la UPF

Menysteniment al català a la Universitat Pompeu Fabra. 340 alumnes de primer de carrera dels dos dels graus més populars i demandats a la UPF, Economia i Administració i Direcció d’Empreses, només podran cursar una assignatura en català durant el primer trimestre. La resta, 3 assignatures més, estan programades en castellà tal i com es pot veure a l’aplicatiu públic de la UPF.

Tot i que la majoria d’assignatures de la resta de trimestres encara no estan assignades a una llengua o l’altra, el que de moment és segur és que els alumnes entrants a la universitat no podran cursar gairebé cap matèria en català. Cal recordar que les universitats estan obligades a anunciar la llengua d’impartició abans de la matriculació a les assignatures, un requisit que no s’està complint a la UPF.

Pel que fa al grau de dret, el que té més places de tota la universitat, passa una situació semblant. 260 alumnes dels tres grups de dret que hi ha encara no saben en quina llengua faran classe a cap de les assignatures de primer, que comença el 19 de setembre. Aquesta situació, alerten estudiants de la UPF, “vulnera el principi de transparència i seguretat lingüística”.

L’aplicatiu de la UPF que mostra que no hi ha assignat l’idioma en les assignatures de dret / F.P

“El missatge que es transmet és que no cal que s’esforcin per aprendre català”

“El curs no ha començat encara, però les vulneracions dels drets lingüístics dels estudiants sí”, lamenta l’expresident de la FNEC, Ferran Piqué. El també representant dels estudiants al Consell de Govern de la universitat assenyala que és “imprescindible” que en el primer curs el grau de docència en català sigui “elevat”. “Si no, el missatge que es transmet cap als estudiants espanyols que venen a estudiar a Catalunya és que les classes es fan en castellà i poc o gens cal que s’esforcin per aprendre el català“, resol abans d’afegir que “la docència en castellà genera que facin la socialització entre companys en castellà i que no adquireixin els conceptes bàsics i elementals en català”.

En aquest context, com a representant dels estudiants exigeix a la universitat que reverteixi la situació abans del tret de sortida al nou curs, per al qual queden només dotze dies. “No és acceptable no poder estudiar en català a la UPF i no tenir els drets lingüístics mínimament garantits”, insisteix indignat.

Piqué estableix un paral·lelisme entre l’exigència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’un 25% de castellà a les escoles amb el que està passant a la UPF. “Ja no parlem d’un 25%, en el cas dels dos graus més populars de la Facultat d’Economia i Empresa és el 75%“, lamenta. “I aquí el TSJC no hi ha tingut res a veure, ha estat la mateixa UPF”, ironitza Piqué.