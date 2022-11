El general que volia envair Catalunya per l’1-O promou un monument als Tercios Españoles

Madrid vol tenir un monument exemplar als Tercios Españoles, és a dir, les forces invasores de la corona hispànica que entre els segles XVI i XVIII van atemorir gran part del territoris d’Europa. La idea, sorgida curiosament el 12 d’Octubre del 2017, onze dies després del referèndum sobre la independència a Catalunya, és impulsada per la Fundació Arte-Historia Ferrer-Dalmau, el Duc de Calàbria i el que l’any 2017 era el Cap de l’Estat Major de la Defensa, el general Fernando Alejandre, que ha tornat a l’actualitat arran de la difusió del seu pla per envair Catalunya pel Primer d’Octubre, batejat com a Recuperar Sobirania. Un pla que l’actual govern de Pedro Sánchez titlla “d’inacceptable”.

Segons la fundació que impulsa el projecte, ja en marxa i al taller de l’escultor, la desfilada tradicional del Pilar del 2017 va servir per constatar el “fervor” que mostraven els ciutadans en veure desfilar un grup de militars vestits com els soldats d’Infanteria dels Tercios. A partir d’aquí, va començar a articular-se un pla per construir un monument al centre de la capital de l’Estat. Així, la Fundació, amb l’associació #31 Enero Tercios, l’associació Amigos del Camino Español i la Fundació Tercio de Extranjeros van “unir esforços” per fer-se “ressò del sentir popular i fer realitat l’antic projecte de construir el monument”. Els Tercios han estat i són un símbol del nacionalisme espanyol més dur.

Fernando Alejandre, ex-Jemad / EP

Mecenes amb desgravació fiscal, Cospedal i el nou alcalde

El general Alejandre és el responsable del que la fundació impulsora anomena el “suport institucional”. En aquest sentit, en el decàleg del projecte es fa constar expressament el suport de l’aleshores ministre de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ara bé, es queixen que no és fins al 2019, quan arriba a l’Ajuntament de Madrid com a alcalde José Martínez-Almeida, que el consistori no atorga els permisos per a l’emplaçament del monument. Serà a partir d’aquest moment que, a través d’una campanya de mecenatge particular –amb les desgravacions fiscals pertinents– i el suport d’empreses de Defensa que la iniciativa comença a prendre forma i volum.

Així ja s’ha començat la construcció en argila realitzada per l’escultor Salvador Amaya seguint el patró d’Augusto Ferrer-Dalmau. La composició artística, de caire clàssic, consisteix en un capità, un arcabucero, un piquer i un abanderat, a més d’un gos en senyal de lleialtat. Al mes de juliol, la campanya de subscripció popular ja havia recollit fins a 200.000 euros. Tot apunta que en breu, els Tercios tindran un monument al famós passeig de la Castellana, a tocar de l’Escola d’Enginyers.