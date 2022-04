El debat sobre un futur exèrcit català arriba a la UPF

Política de defensa per a un nou Estat català. Aquest és el títol d’una conferència a càrrec del think tank català de defensa i geoestratègia, la Societat d’Estudis Militars. Serà el quatre de maig a la Universitat Pompeu Fabra i està organitzada per la FNEC i l’organització política Nosaltres Sols. La conferència està pensada per explicar al públic universitari les “qüestions geoestratègiques” i “els models de defensa” que podrien adaptar-se en una virtual república catalana independent.

L’esdeveniment és un pas més en la socialització de la SEM, un organisme absolutament privat que actua com a centre de pensament i divulgació de la geostratègia, la defensa i la seguretat des de l’òptica catalana. L’entitat ja fa mesos que protagonitza aquest tipus de debats en ciutats com Barcelona, Berga o Sabadell. De fet, són xerrades obertes on s’expliquen models com poden ser el danès, el finès o el suís que podrien ser assumits per un estat català independent. Fins i tot, el públic formula preguntes, dubtes i posicionaments segons els arguments presentats pels ponents que aporta la SEM.

Una imatge del cartell anunciador de la jornada de la Societat d’Estudis Militars dedicat a les dones.

El sindicat FNEC porta el debat a la universitat

La decisió del sindicat Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de portar aquest debat a la Universitat és una novetat. A més, en l’entorn mediàtic, polític i econòmic de la guerra d’Ucraïna, que ha permès a la SEM tenir una notable presència mediàtica arran de les seves anàlisis sobre el conflicte bèl·lic i la invasió des del punt de vista d’estratègia i tàctica militar sense entrar en valoracions polítiques concretes.

La SEM també va saltar a la palestra quan el PSC va portar l’organització al Parlament de Catalunya arran de la seva escola d’estiu, un certamen cada any acull més alumnes que es volen iniciar o compartir coneixements sobre geostratègia i de seguretat internacional. Aquesta escomesa dels socialistes però es va veure tocada quan el mateix Govern, a través de la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va certificar la independència econòmica de l’entitat així com la legalitat de les seves activitats.