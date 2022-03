L’exèrcit espanyol tenia un pla per intervenir Catalunya després de l’1-O

L’exèrcit espanyol tenia un pla dissenyat per intervenir a Catalunya el 2017 en motiu del referèndum de l’1 d’octubre i en previsió dels esdeveniments posteriors si finalment les autoritats catalanes declaraven la independència. Així ho explica el general Fernando Alejandre, que va ser cap de l’Estat Major de la Defensa entre 2017 i 2020 (Jemad), en un llibre publicat dimecres passat sota el títol Rey servido y patria honrada. Una visió de la defesa de España (Editorial Deusto).

En declaracions al diari ABC, Alejandre confessa que en el llibre, com va afirmar la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, “es van preveure totes les possibilitats d’actuació davant de l’independentisme a Catalunya”. També relata que “en un sobre hi guardava l’ordre d’activació per un pla que no va arribar a posar-se en marxa ja que una determinada declaració va durar poc més de 12 segons”. L’ex-Jemad explica que aquell sobre i el pla “eren molt anteriors a l’aplicació de l’article 155”.

El militar revela que el pla preparat era “el que està establert per donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE) i inclou accions molt diverses, des del suport logístic a la protecció de punts o instal·lacions sensibles”. Alejandre explica que el pla que estava preparat per Catalunya era el que ja es va utilitzar després dels atemptats de l’11-M, “quan es va haver de protegir vies de ferrocarril i estacions”. Els responsables de l’exèrcit espanyol creien que aquell pla concret “seria un bon punt d’arrencada”. “Damunt d’aquests fonaments planejaríem una operació escalable que s’anés ajustant en cada coment, en funció de com evolucionés la situació”, afirma Alejandre en el llibre, segons explica ABC.

Segons l’autor, es de les forces armades “es tenia informació bastant fiable de la situació, incloses les capacitats d’aquests CDR i la situació del cos de Mossos d’Esquadra“. De fet, sobre la policia catalana es deia que, “donat que les seves cadenes de comandament estaven tremendament polititzades, no haurien pogut actuar per molt que la majoria d’ells fos això el que pretenguessin”.

Alejandre diu que Cospedal estava “preocupada perquè no hi hagués la més mínima filtració del que anàvem a fer” però que “estava d’acord en què s’havia d’estar preparat”. Segons Alejandre, l’aleshores ministra li va demana que “per mantenir el cercle encara més tancat, fos jo mateix qui redactés un esborrany de la directiva”. El militar així ho va fer i ella la va signar un parell de dies més tard”. L’ex-Jemad explica que Cospedal ho va fer posant-ho en format de carta. “Amb aquella carta vaig viatjar fins a la decisió de les Corts d’aplicar l’article 155 de la Constitució, en cap moment va ser necessari mostrar-la”.

El militar assegura que amb el seu llibre pretén “tancar la bretxa” que, segons ell, “separa les Forces Armades espanyoles de la societat a la que serveixen”. Alejandre diu que l’obra vol “ajudar a superar aquesta sensació que el fet militar, a Espanya, es considera com quelcom que s’ha d’amagar o, almenys, tancar a les casernes”. L’obra també l’ha escrit per la seva percepció que la societat espanyola “prefereix no tractar com si aquesta fos cosa d’altres, com si no tingués a veure amb la seva pròpia seguretat i pervivència com a nació”.