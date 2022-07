El TS anul·la la sanció a un militar per signar contra el franquisme a l’Exèrcit

La sala del Tribunal Suprem ha anul·lat una sanció disciplinària que va rebre un militar l’any 2018 quan va signar públicament un manifest contra el franquisme a l’Exèrcit. Simplement per haver-se adherit a aquest manifest el militar va ser sancionat amb dues faltes greus que comportaven multes econòmiques. Segons els seus superiors va manifestar “expressions contràries a les forces armades” per signar un manifest en contra del franquisme dins l’Exèrcit.

L’Exèrcit considerava que havia fet “manifestacions contràries a la disciplina”

El van sancionar amb l’argument que havia infringit el “deure de neutralitat política” i havia fet “manifestacions contràries a la disciplina o basades en asseveracions falses”. Ara el Tribunal Suprem ha decidit revocar les sancions en considerar que l’excaporal de l’Exèrcit de terra estava emparat per la llibertat d’expressió. El tribunal també considera que no va infringir el deure de neutralitat ni va atemptar contra el respecte als seus superiors ni contra el bon funcionament de l’Exèrcit en adherir-se a aquest manifest.

El militar el va signar en resposta a un altre que reivindicava a Francisco Franco

L’alt tribunal argumenta que el militar va subscriure aquest manifest i després va fer declaracions a un mitjà digital explicant les seves raons com a resposta a un manifest anterior que havien signat militars retirats per reivindicar el dictador Francisco Franco.

El Tribunal Suprem creu que l’ex caporal no va emetre cap manifestació contra l’Exèrcit sinó que els seus comentaris es van limitar a valorar els militars que havien signat un manifest de “desgreuge” al general Francisco Franco i li va donar resposta signant aquest altre manifest que condemnava el franquisme a l’Exèrcit. Per tant, el Suprem considera que la seva adhesió a aquest manifest no pot rebre cap sanció perquè està emparada en la llibertat d’expressió i no infringeix el deure de neutralitat.