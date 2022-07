Ja hi ha data a la taula de diàleg: serà aquest dimecres 27 de juliol

Ja hi ha data per a la nova reunió de la taula de diàleg: serà aquest dimecres 27 de juliol a les 10.00h al Palau de la Moncloa, a Madrid. Així ho ha anunciat el Govern en un comunicat oficial aquest dimarts. En la trobada del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’ara fa dues setmanes, els dos líders van pactar que la nova reunió de la taula de diàleg seria a finals d’aquest mes.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, seran els representants del Govern de la Generalitat a la taula de diàleg, mentre que per part del govern espanyol hi assistiran el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

L’últim cop que es va reunir la taula va ser el passat setembre del 2021, i gairebé un any després es tornarà a reunir. Aleshores, no hi van ser presents els membres de Junts per Catalunya, ja que tant el govern espanyol com Esquerra Republicana van instar-los a nomenar a membres del Govern com a representants a la taula. Junts s’hi va negar, i va proposar noms de fora del Govern, com ara Jordi Turull o Jordi Sánchez.

De moment, sense la presència de Junts

En aquesta ocasió, tampoc sembla que Junts formi part de la trobada d’aquest divendres pel mateix argument: volen escollir per ells mateixos els seus representants a la trobada, ja siguin membres del Govern, o no. Tot i això, la gran majoria de partits catalans han pressionat al partit de Puigdemont perquè reculi i en formi part. De fet, Esquerra, es Comuns i el PSC són qui han pressionat més.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, al Fórum Europa Tribuna Catalunya / Sílvia Jardí

Objectiu: desjudicialitzar la política

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va advertir, en el marc de la trobada de presidents de fa dues setmanes, que amb la reunió de la taula de diàleg espera “fets” per posar “fi a la repressió”. La trobada arriba després del cas del Catalangate, en el qual diversos polítics independentistes, advocats i periodistes han estat espiats amb el programari israelià Pegasus. Això va provocar el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, i el refredament de la relació entre Esquerra Republicana i el PSOE.