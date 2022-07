Un restaurant es fa viral per cobrar un extra quan el cambrer va a la taula

Un restaurant s’ha fet famós a Twitter, però no per un motiu que els pugui afavorir. Es tracta del restaurant Bar Imperial, de Benavente, a Zamora. Un client que hi va anar al novembre va fer un tuit que s’ha tornat viral ara pel retuit d’un compte més gran que ha compartit la curiosa història que mostra. En aquest bar els propietaris cobren als clients 20 cèntims per cada vegada que el seu cambrer s’ha d’acostar a la taula, el que ha desfermat les crítiques en aquesta xarxa social per l’”abús” que suposa.

El tuit que s’ha fet famós és el d’un dels clients que es va quedar impressionat per aquesta tarifa per una cosa tan normal en un restaurant com és que un cambrer s’acosti a la taula i t’atengui sense cap cost extra. L’home ho explica de la següent manera: “A nosaltres ens va passar una cosa curiosa fa uns dies a Benavente. Cada cop que venia el cambrer a la taula de la terrassa a portar alguna cosa, cervesa, una tapa… ens cobrava 20 cèntims. El pitjor va ser l’euro que ens va cobrar per posar uns coberts per tallar una torrada que havíem demanat”.

Les respostes al tuit mostren la indignació de la gent. “Hauries d’haver trucat la policia municipal i haver posat un full de reclamació. No per l’euro, sinó pel fet en si”, apunta un usuari de Twitter. L’OCU li respon amb un article amb el que no et pot cobrar un restaurant, com ara un suplement per la terrassa. Altres li donen les gràcies per explicar-ho: “No hi aniré mai”.

Defensors de cobrar extra per cada cop que el cambrer va a la taula

En canvi, altres persones veuen bé aquest cost extra per cada cop que el cambrer s’apropa a la taula. “Si és pels viatges de la persona que atén tampoc em sembla malament. Hi ha gent que mareja els cambrers, així aprendrien a demanar-ho tot junt. Gasolina, llum, inflació? Ningú fa res”, assegura un usuari a Twitter en resposta a l’home que denuncia aquest cost extra per un servei bàsic a un restaurant.

La publicació d’aquest tuit ha aixecat molta polseguera a Twitter, però no ha servit el client d’aquest bar de Zamora per no pagar aquests 80 cèntims pels cops que el cambrer es va acostar a la seva taula ni l’euro pels coberts extra per tallar la torrada.