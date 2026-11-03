El ministre de Transports, Óscar Puente, ha anunciat la seva dimissió “per dignitat política” aquest dimarts a la tarda en el tram final de la seva compareixença davant la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats. La decisió arriba arran del greu accident ferroviari d’Urda (Toledo), que s’ha cobrat la vida de 69 persones, i després que la pràctica totalitat de l’arc parlamentari li hagi exigit el seu càrrec. Puente ha confirmat que abandona l’Executiu espanyol i que tampoc serà el cap de llista del PSOE per Valladolid en les pròximes eleccions del 29-N. “Un ministre de Transports no pot continuar en el càrrec amb dos accidents d’aquesta gravetat en menys d’un any, per molt diferents que siguin i tingui o no responsabilitat directa en aquests accidents: és una qüestió de dignitat política, coherència i empatia amb les víctimes”, ha sentenciat Puente. Així, ha defensat que el pas al costat “és bo per al país i bo per a la democràcia” i ha sentenciat amb un missatge directe cap a la cambra: “No tots els polítics som iguals”.
Després de quatre hores de debat, Puente ha comunicat la seva dimissió i ha tingut paraules d’agraïment per a Pedro Sánchez per la seva “confiança sense límits” i ha animat els progressistes a donar-li suport en les eleccions espanyoles de pròxim 29-N. El fins ara ministre de Transports ha fet l’anunci després de constatar la seva soledat, ja que els socis d’investidura del govern espanyol —Sumar, Junts per Catalunya, el PNB, BNG i Podem— havien exigit o reiterat la necessitat d’una dimissió immediata. Aquestes formacions han situat el debat més enllà de l’error humà i han assenyalat l’origen de la tragèdia en un model ferroviari centralista, privatitzat i enfocat a les inauguracions d’alta velocitat en detriment del manteniment de la xarxa. Per la seva banda, ERC i EH Bildu s’han sumat a les crítiques sobre l’estat de la xarxa, però han evitat demanar explícitament la seva marxa. D’altra banda, PP i Vox han anat més enllà i, a més de demanar el seu cap, han responsabilitzat Puente de les 115 morts dels dos accidents de l’altra velocitat en 9 mesos, el d’Adamuz i el d’Urda. Ho han fet després que Puente hagi desgranat –en una intervenció que ha llegit de principi a fi– les mateixes mesures que ha anunciat aquest dimarts al matí després del Consell de Ministres amb l’objectiu de blindar la seguretat i recuperar la confiança de la ciutadania en el servei.
Una de les crítiques més contundents dintre dels socis de la investidura ha arribat de la mà de Sumar, el seu soci en l’executiu. El diputat Juan Antonio Valero ha titllat les explicacions d’Óscar Puente d'”insuficients” per haver obviat l’arrel de la qüestió: un problema “estructural” derivat de la liberalització. “Portem anys denunciant que el sector ferroviari espanyol s’ha convertit en el laboratori neoliberal de la Unió Europea”, ha denunciat Valero, lamentant que s’hagin prioritzat els beneficis empresarials per davant de la seguretat. En aquest sentit, ha recordat que les retallades del 70% en el pressupost per part de la “motoserra del PP” han acabat derivant en la situació actual. En la mateixa línia, la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, ha fet referència a la candidatura de “Frente Amplio” per formalitzat la petició de dimissió argumentant que Urda no és un fet aïllat sinó fruit d’un “problema de model”. Martínez ha instat Puente a fer un pas al costat per “assumir la responsabilitat que acompanya el càrrec” i demostrar que “no és com el PP”, definint la seva marxa com un “últim servei valuós” des del ministeri.
Junts diagnostica el “col·lapse” del sistema ferroviari espanyol
Des de Junts per Catalunya, la portaveu Míriam Nogueras ha diagnosticat el “col·lapse” del sistema ferroviari espanyol a causa d’anys de mala gestió, centralització i desinversions. Nogueras ha criticat que s’hagi construït una de les xarxes d’alta velocitat més extenses del món amb diners públics mentre es deixava de banda el manteniment i la seguretat. Junts ha recordat que la seva petició de dimissió és “inajornable” i que ja la van tornar a exigir aquesta mateixa setmana. Pel PNB, Mikel Legarda ha advertit que a Urda les fallades van “més enllà d’un simple error humà”. Legarda ha afirmat que Puente ha “perdut el tren de la confiança” i li ha demanat que no s’aferri al càrrec ni al seu propi caràcter per poder atendre l’estat d’ànim de la societat. Així mateix, des de Podem, Ione Belarra ha posat el focus en l’acumulació de dos accidents “gravíssims” en nou mesos i ha reclamat seguir “el rastre dels diners” per determinar l’impacte de la liberalització. Belarra també ha exigit aclarir qui va filtrar els àudios del maquinista de l’AVE mort, assenyalant-lo directament: “Vostè ha de marxar, això és un consens social”. El BNG tambñe ha reclamat responsabilitats polítiques, però també ha instat a posar en marxa una investigació independent.
ERC i EH Bildu reclamen responsabilitats però no la dimissió
A l’altra banda, ERC i EH Bildu han optat per no sumar-se formalment a la petició de dimissió. El portaveu republicà, Gabriel Rufián, ha remarcat que “algú s’ha de fer càrrec” de la tragèdia i ha demanat reflexionar sobre què es diria si fos el PP qui tingués “més de 100 morts sobre la taula en nou mesos”. Tot i això, Rufián ha considerat que la continuïtat de Puente és una “distracció” i que el debat real ha de ser la sostenibilitat i seguretat de la xarxa, que actualment suspèn. Per la seva banda, la diputada d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rebutjat participar en “dinàmiques amb tints polítics i electorals” per la via de la prudència. Aizpurua ha evitat assenyalar responsables abans de conèixer les investigacions, tot i que ha advertit que exigent demanaran responsabilitats “caigui qui caigui” quan es basin en fets provats.
Ofensiva de PP i Vox contra Puente
D’altra banda, PP i Voc han protagonitzat un embat frontal amb Óscar Puenta, a qui han carregat directament sobre les esquenes del dirigent socialista un total de 115 víctimes mortals sumant les tragèdies ferroviàries d’Adamuz i d’Urda. Durant les seves intervencions, les portaveus de les dues formacions han exigit una dimissió immediata i han qualificat la gestió ministerial de negligent, acusant l’executiu de centrar-se en excuses i propaganda en lloc d’evitar morts a la xarxa ferroviària. La portaveu del PP, Ester Muñoz, ha retret al fins ara ministre que “després de l’accident d’Adamuz hi va haver moltes rodes de premsa, mentides i excuses, però no hi va haver gestió ni control”, recordant que en nou mesos s’han encadenat tres tragèdies amb 116 finats sense que ningú hagi assumit responsabilitats polítiques.
Muñoz ha criticat la frivolitat de Puente per presentar-se davant la ciutadania “com algú condemnat a patir un martiri” mentre les famílies cercaven els seus estimats, i ha qualificat l’avaria d’Urda –on un comboi va circular disset minuts sense ser detectat– com una “fallada sistèmica” que fa que la dimissió col·lectiva exigida pels grups arribi “116 vides tard”. En la mateixa línia, la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha qüestionat si Puente “pot agafar el son amb 116 morts a l’esquena” i ha denunciat que la prioritat del govern hagi estat “filtrar àudios de forma il·legal per culpar uns pobres treballadors”. Millán ha acusat el departament de Transports d’haver prorrogat un sistema obsolet “per estalviar-se 37 milions d’euros” i ha afirmat que el projecte polític de Puente, lluny d’atendre els avisos reiterats de tècnics i maquinistes, s’ha limitat a “insultar la gent a Twitter” mentre es convertia la xarxa en un risc permanent per a la vida dels ciutadans. Quan ha acabat, els diputats de Vox han abandonat la sessió.
Puente admet que donar explicacions “no és suficient”
En la seva rèplica, el fins ara ministre de Transports s’ha defensat de les reiterades peticions de dimissió expressant que comparteix el “dolor de les víctimes” i insistint que no té cap responsabilitat “per acció o omissió” en l’accident. Assetjat per la majoria de l’arc parlamentari però amb el suport explícit de Pedro Sánchez, Puente ha defensat que sempre ha “dit la veritat” i ha “donat la cara”, però ha admès que donar explicacions “no és suficient”. Tot i admetre que “entén” les peticions de dimissió d’alguns sectors, ha rebutjat les del PP criticant la seva “habitual doble vara de mesurar”, i ha negat taxativament que hi hagués cap directriu per minimitzar endarreriments a l’AVE, subratllant que “la seguretat és el primer”. “Quan governa el PP i hi ha accidents ferroviaris, la culpa sempre és del maquinista. Quan governa el PSOE, la culpa és del ministre”, ha reblat.
Pel que fa al paper del personal d’ADIF, Puente ha assenyalat que “serà l’autoritat judicial la que investigarà i interrogarà l’operador per saber si hi havia alguna circumstància dins de les condicions de treball que el pogués haver portat a prendre una decisió equivocada”, tot afegint que ell mateix “no té la resposta” a aquest interrogant. Així mateix, ha volgut desacreditar les “mentides” sobre les condicions laborals dels operadors, defensant que compleixen amb les 37 hores i torns estipulats, i ha reiterat que la informació oferta respon exclusivament a proves tangibles lluny de manipulacions interessades.