Doble anunci de la megafonia de Renfe als usuaris que esperen a Mataró: l’operadora ha suspès alguns trens perquè “no s’estan complint els serveis mínims” i d’altres circulem amb demores “per un robatori de coure entre Badalona i el Clot”. Plou sobre mullat a Rodalies, que aquest dimarts ha viscut l’enèsima jornada caòtica. Els maquinistes han fet vaga tot el dia, plat fort d’una setmana que va començar amb trens suspesos dilluns i que es preveu encara més complexa amb la vaga general de dimecres i les aturades parcials dels treballadors de Renfe dijous.
“Si només fossin els retards, encara, però passen coses cada dia, si no n’és una és l’altra”, resumeix resignada la Margarida. Viu a Arenys de Munt i treballa en una botiga de Barcelona. “A veure si ens ajudeu [als passatgers] a fer força”, ens comenta abans de somiar en veu alta. “Hauríem de fer vaga nosaltres i que es quedin ells sense feina”, fa broma. L’R1 té una particularitat afegida; és una de les línies que abans hauria de passar a formar part de l’empresa mixta Generalitat-Estat. L’exministre Óscar Puente va assegurar que la convocatòria electoral no altera els plans, si bé va admetre que pot “trastocar” el calendari. “Al final dius: és igual, que facin el que vulguin, però que no ens deixin tirats”, comenta la Margarida.
Més animats, quatre joves esperen el tren per anar a Canet. Tenen classe i temen quedar-se tirats. Com ahir. “Ens van venir a buscar els nostres pares”, comenta la Leire. “Va malament, fatal, recurrentment va fatal”, afegeix l’Hugo. Saben que la línia passarà a mans de la Generalitat, una idea que no els desagrada. “Diuen que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van millor, no?”, respon l’Hugo, obert a explorar noves vies. “Sí, una amiga meva hi va cada setmana i no té cap queixa, la veritat”, el confirma la companya. Cap del grup sap ben bé com funcionen els FGC, perquè no els agafen mai, però tots saben de la seva “fiabilitat”, si més no, de la fiabilitat que els descriu l’amiga de la Leire.
Creu la Margarida que l’R1 pot ser com els FGC amb el traspàs? “Ui! Qui sap”, comenta rient. “La gent que conec que l’agafa està contentíssima”, continua. “I això encara fa més ràbia. Per què allà va bé i aquí no? Aquesta és la pregunta”, conclou. La Margarida tampoc agafa els trens d’FGC, però també voldria ser com la gent que coneix, que els agafa i està contentíssima. Els coneguts de la veïna arenyenca no són cap excepció: segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), els usuaris valoren amb un 8 sobre 10 els FGC, gairebé el doble que Rodalies (4,2 sobre 10).
Els experts rebaixen aquestes expectatives, recordant, com sovint han recordat membres de la plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP), que l’operativa ferroviària dels FGC és “més senzilla” que la de Rodalies. A diferència dels trens dels FGC, aquests combois, encara gestionats per Renfe, comparteixen espai amb les mercaderies i altres de llarga i mitjana distància. Un simple traspàs podria no ser suficient, si bé els usuaris també qüestionen altres aspectes burocràtics com la gestió dels maquinistes o de la informació.
Què passarà amb el traspàs de l’R1?
El traspàs de la línia R1 és un dels plats forts de les pròximes reunions entre la Generalitat el govern espanyol. La comissió bilateral i la comissió mixta d’afers econòmics i fiscals (CMAEF) es reuniran aquest mateix dijous, coincidint amb l’inici de la campanya electoral del 29 de novembre, per abordar, entre altres, els timing del traspàs de la línia del Maresme. La trobada donarà llum verda al traspàs a l’espera d’apuntalar els últims tràmits administratius, entre ells, que el consell d’administració de Renfe i el de Rodalies Catalunya l’acabin tancant.
Aquest darrer pas pot quedar condicionat segons què passi a partir del 29N, si bé l’exministre Óscar Puente va assegurar que les eleccions són només un “punt i seguit” en aquesta història. En una roda de premsa conjunta, prèvia a la dimissió del ministre per l’accident de trens a Toledo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va dir que el traspàs “segueix els passos previstos”. Però tots dos admetien alhora que el calendari ballarà amb les eleccions. El traspàs podria demorar-se, en honor al servei traspassat, que de demora en demora no permet als seus passatgers somiar amb una fiabilitat similar a la dels FGC.