Luis Corbí, sobre el seu celler després de deixar la farmàcia: «La farmàcia i el vi tenen una relació bastant propera»

Hi ha decisions vitals que canvien absolutament el nostre dia a dia i que neixen d’una vocació inesperada. Canviar de professió quan ja es té una trajectòria consolidada sembla una bogeria per a moltes de nosaltres, però de vegades el resultat supera qualsevol expectativa inicial. (La veritat és que ens encanta veure quan algú deixa enrere la seva zona de confort per provar sort en un sector totalment nou i apassionant). Això és exactament el que va fer un conegut professional sanitari fa ja uns anys.
L’any 2004, Luis Corbí va decidir fer un gir radical a la seva carrera professional després de passar llargs anys vinculat al món de la farmacia. En lloc de continuar pel camí conegut, va apostar de sobte per la viticultura i va comprar una finca amb la intenció clara de posar en marxa el seu propi negoci familiar. (Una mica de risc sempre ve bé per sacsejar la rutina). Aquella aposta inicial s’ha transformat amb el temps en un projecte vitivinícola consolidat amb presència en dos territoris diferents de la Comunitat Valenciana.
Canviar el taulell per la terra no és només qüestió de negoci, sinó de buscar una connexió molt més autèntica amb el producte final que posem a la taula.
La iniciativa va prendre forma a Moixent, concretament a la comarca de Terres dels Alforins. Allà va trobar el lloc ideal per desenvolupar una proposta que combinava varietats autòctones amb altres procedents de regions vinícoles europees. El projecte va arrencar amb una extensió de cinc hectàrees de vinyer, centrada principalment en la producció de vins blancs gastronòmics, on va voler trobar un espai propi i diferenciat.
La filosofia de la bodega sempre ha girat al voltant de la producció limitada, el cura detallada del vinyer i un profund respecte per l’entorn natural. Per aconseguir-ho, va incorporar des del primer moment varietats com la verdil, que és autòctona de la zona, juntament amb la riesling i la viognier. A més, l’elaboració ecològica s’ha convertit en una part fonamental de la seva identitat, prestant especial atenció als tractaments utilitzats a les parcel·les i a la intervenció mínima durant tot el procés de producció.
La connexió històrica entre la farmàcia i el vi
No és cap secret que els universos de la salut i de la terra guarden molts més secrets en comú del que pensem a primera vista. (A nosaltres ens fascina descobrir com es creuen aquests mons tan diferents). Segons va explicar el mateix protagonista en una entrevista recent, la farmàcia i el vi mantenen una relació bastant propera des de temps immemorials.
Aquesta visió pròxima va portar el projecte a fer un pas més enllà amb el transcurs dels anys, incorporant una segona finca situada a Requena. En aquesta nova ubicació, la bodega va desenvolupar la seva ferma aposta pels vins tintos, arribant fins a l’entorn del Parc Natural de les Hoces del Cabriel per ampliar les seves possibilitats de producció.
En aquesta segona finca disposen d’una superfície de setanta-cinc hectàrees, de les quals vint-i-dos es destinen específicament al cultiu de la varietat bobal. A més, a la zona també treballen amb altres varietats com el macabeo, la garnacha i el charelo, completant així un ventall molt ric de productes elaborats directament des de la terra valenciana.
El futur d’un projecte familiar consolidat
La continuïtat d’aquesta aventura empresarial i personal depèn ara d’un relleu generacional molt definit. Reyes Corbí, filla del fundador, comparteix actualment la direcció del negoci familiar i participa de manera molt activa en àrees tan rellevants com la comunicació i l’enoturismo.
Tots dos comparteixen exactamente la mateixa filosofia de treball, estretament vinculada a la cura constant de les vinyes i a la creació constant de vins amb una identitat pròpia molt marcada. (Al final, allò que queda a casa és el que millor es cuida). Per assegurar l’evolució constant dels vinyers, la família compta també amb la col·laboració professional de l’enòleg Yosu López de Ocariz, especialment implicat en tasques tan delicades com la recuperació de cepas antigues.
Aquesta dedicació constant demostra que apostar per projectes integrals i respectuosos amb el medi ambient pot donar resultats sorprenents a llarg termini. Després de més de dues dècades d’esforç continu, aquella finca abandonada que va comprar el 2004 s’ha convertit en un referent de la producció ecològica a la regió. Què et sembla a tu aquest gir de guió tan inspirador per a la vida laboral?