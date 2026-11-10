Luis Corbí, sobre su bodega tras dejar la farmacia: «La farmacia y el vino tienen una relación bastante cercana»

Hay decisiones vitales que cambian absolutamente nuestro día a día y que nacen de una vocación inesperada. Cambiar de profesión cuando ya se tiene una trayectoria consolidada parece una locura para muchas de nosotras, pero a veces el resultado supera cualquier expectativa inicial. (La verdad es que nos encanta ver cuando alguien deja atrás su zona de confort para probar suerte en un sector totalmente nuevo y apasionante). Esto es exactamente lo que hizo un conocido profesional sanitario hace ya unos años.

En el año 2004, Luis Corbí decidió dar un giro radical a su carrera profesional después de pasar largos años vinculado al mundo de la farmacia. En lugar de continuar por el camino conocido, apostó de repente por la viticultura y compró una finca con la clara intención de poner en marcha su propio negocio familiar. (Un poco de riesgo siempre viene bien para sacudir la rutina). Aquella apuesta inicial se ha transformado con el tiempo en un proyecto vitivinícola consolidado con presencia en dos territorios diferentes de la Comunidad Valenciana.

Cambiar el mostrador por la tierra no es solo cuestión de negocio, sino de buscar una conexión mucho más auténtica con el producto final que ponemos en la mesa.

La iniciativa tomó forma en Moixent, concretamente en la comarca de Terres dels Alforins. Allí encontró el lugar ideal para desarrollar una propuesta que combinaba variedades autóctonas con otras procedentes de regiones vinícolas europeas. El proyecto arrancó con una extensión de cinco hectáreas de viñedo, centrada principalmente en la producción de vinos blancos gastronómicos, donde quiso encontrar un espacio propio y diferenciado.

La filosofía de la bodega siempre ha girado en torno a la producción limitada, el cuidado detallado del viñedo y un profundo respeto por el entorno natural. Para lograrlo, incorporó desde el primer momento variedades como la verdil, que es autóctona de la zona, junto con la riesling y la viognier. Además, la elaboración ecológica se ha convertido en una parte fundamental de su identidad, prestando especial atención a los tratamientos utilizados en las parcelas y a la intervención mínima durante todo el proceso de producción.

La conexión histórica entre la farmacia y el vino

No es ningún secreto que los universos de la salud y de la tierra guardan muchos más secretos en común de lo que pensamos a primera vista. (A nosotros nos fascina descubrir cómo se cruzan estos mundos tan diferentes). Según explicó el mismo protagonista en una entrevista reciente, la farmacia y el vino mantienen una relación bastante cercana desde tiempos inmemoriales.

Esta visión próxima llevó el proyecto a dar un paso más allá con el transcurso de los años, incorporando una segunda finca situada en Requena. En esta nueva ubicación, la bodega desarrolló su firme apuesta por los vinos tintos, llegando hasta el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel para ampliar sus posibilidades de producción.

En esta segunda finca disponen de una superficie de setenta y cinco hectáreas, de las cuales veintidós se destinan específicamente al cultivo de la variedad bobal. Además, en la zona también trabajan con otras variedades como el macabeo, la garnacha y el charelo, completando así un abanico muy rico de productos elaborados directamente desde la tierra valenciana.

El futuro de un proyecto familiar consolidado

La continuidad de esta aventura empresarial y personal depende ahora de un relevo generacional muy definido. Reyes Corbí, hija del fundador, comparte actualmente la dirección del negocio familiar y participa de manera muy activa en áreas tan relevantes como la comunicación y el enoturismo.

Ambos comparten exactamente la misma filosofía de trabajo, estrechamente vinculada al cuidado constante de los viñedos y a la creación constante de vinos con una identidad propia muy marcada. (Al final, lo que queda en casa es lo que mejor se cuida). Para asegurar la evolución constante de los viñedos, la familia cuenta también con la colaboración profesional del enólogo Yosu López de Ocariz, especialmente implicado en tareas tan delicadas como la recuperación de cepas antiguas.

Esta dedicación constante demuestra que apostar por proyectos integrales y respetuosos con el medio ambiente puede dar resultados sorprendentes a largo plazo. Tras más de dos décadas de esfuerzo continuo, aquella finca abandonada que compró en 2004 se ha convertido en un referente de la producción ecológica en la región. ¿Qué te parece a ti este giro de guion tan inspirador para la vida laboral?