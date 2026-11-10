Doble anuncio de la megafonía de Renfe a los usuarios que esperan en Mataró: la operadora ha suspendido algunos trenes porque “no se están cumpliendo los servicios mínimos” y otros circulan con demoras “por un robo de cobre entre Badalona y el Clot”. Llueve sobre mojado en Rodalies, que este martes ha vivido la enésima jornada caótica. Los maquinistas han hecho huelga todo el día, plato fuerte de una semana que comenzó con trenes suspendidos el lunes y que se prevé aún más compleja con la huelga general del miércoles y las paradas parciales de los trabajadores de Renfe el jueves.

“Si solo fueran los retrasos, aún, pero pasan cosas cada día, si no es una es otra”, resume resignada Margarida. Vive en Arenys de Munt y trabaja en una tienda de Barcelona. “A ver si nos ayudáis [a los pasajeros] a hacer fuerza”, nos comenta antes de soñar en voz alta. “Deberíamos hacer huelga nosotros y que se queden ellos sin trabajo”, bromea. La R1 tiene una particularidad añadida; es una de las líneas que debería pasar a formar parte de la empresa mixta Generalitat-Estado. El exministro Óscar Puente aseguró que la convocatoria electoral no altera los planes, si bien admitió que puede “trastocar” el calendario. “Al final dices: da igual, que hagan lo que quieran, pero que no nos dejen tirados”, comenta Margarida.

Más animados, cuatro jóvenes esperan el tren para ir a Canet. Tienen clase y temen quedarse tirados. Como ayer. “Vinieron a buscarnos nuestros padres”, comenta Leire. “Va mal, fatal, recurrentemente va fatal”, añade Hugo. Saben que la línea pasará a manos de la Generalitat, una idea que no les desagrada. “Dicen que los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van mejor, ¿no?”, responde Hugo, abierto a explorar nuevas vías. “Sí, una amiga mía va cada semana y no tiene ninguna queja, la verdad”, le confirma la compañera. Ninguno del grupo sabe bien cómo funcionan los FGC, porque no los utilizan nunca, pero todos saben de su «fiabilidad», al menos, de la fiabilidad que les describe la amiga de Leire.

Los cuatro jóvenes entrevistados por El Món en la estación de Rodalies de Mataró | G.G.

¿Cree Margarida que la R1 puede ser como los FGC con el traspaso? “¡Uy! Quién sabe”, comenta riendo. “La gente que conozco que lo coge está contentísima”, continúa. “Y eso aún da más rabia. ¿Por qué allí va bien y aquí no? Esa es la pregunta”, concluye. Margarida tampoco coge los trenes de FGC, pero también querría ser como la gente que conoce, que los coge y está contentísima. Los conocidos de la vecina arenyenca no son ninguna excepción: según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), los usuarios valoran con un 8 sobre 10 los FGC, casi el doble que Rodalies (4,2 sobre 10).

Los expertos rebajan estas expectativas, recordando, como a menudo han recordado miembros de la plataforma por la Promoción del Transporte Público (PTP), que la operativa ferroviaria de los FGC es “más sencilla” que la de Rodalies. A diferencia de los trenes de los FGC, estos convoyes, aún gestionados por Renfe, comparten espacio con las mercancías y otros de larga y media distancia. Un simple traspaso podría no ser suficiente, si bien los usuarios también cuestionan otros aspectos burocráticos como la gestión de los maquinistas o de la información.

Los pasajeros que esperan en Mataró lamentan una nueva jornada de caos en Rodalies | G.G.

¿Qué pasará con el traspaso de la R1?

El traspaso de la línea R1 es uno de los platos fuertes de las próximas reuniones entre la Generalitat y el gobierno español. La comisión bilateral y la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales (CMAEF) se reunirán este mismo jueves, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, para abordar, entre otros, los timing del traspaso de la línea del Maresme. El encuentro dará luz verde al traspaso a la espera de apuntalar los últimos trámites administrativos, entre ellos, que el consejo de administración de Renfe y el de Rodalies Catalunya lo acaben cerrando.

Este último paso puede quedar condicionado según qué pase a partir del 29N, si bien el exministro Óscar Puente aseguró que las elecciones son solo un “punto y seguido” en esta historia. En una rueda de prensa conjunta, previa a la dimisión del ministro por el accidente de trenes en Toledo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también dijo que el traspaso «sigue los pasos previstos». Pero ambos admitían a la vez que el calendario bailará con las elecciones. El traspaso podría demorarse, en honor al servicio traspasado, que de demora en demora no permite a sus pasajeros soñar con una fiabilidad similar a la de los FGC.