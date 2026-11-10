Las estufas de pellet en otoño: ¿por qué son hasta un 300% más baratas que los radiadores

El otoño ya ha llegado a nuestro hogar y, con el descenso progresivo de las temperaturas, nuestro bolsillo empieza a temblar pensando en la próxima factura de la luz. Todos buscamos alternativas eficientes para calentar nuestra vivienda sin que el coste energético se dispare de repente. (Sí, nosotros también alucinamos con los precios actuales de la energía). Entre las opciones que ganan protagonismo, las estufas de pellet se están convirtiendo en la gran obsesión de la temporada para muchas familias.

Según los cálculos de la Asociación Española de Productores de Pellets de Madera, conocida como Apropellets, la diferencia económica puede llegar a ser considerable si lo comparamos con otros sistemas tradicionales. La clave de este ahorro radica en la biomasa y en un rendimiento que promete dejar en evidencia los métodos de toda la vida. No estamos hablando de una simple opinión, sino de un dato técnico que pone sobre la mesa una ventaja muy clara para nuestra economía doméstica.

Calentar una misma estancia con pellets puede llegar a ser un 300% más económico que hacerlo con un radiador eléctrico convencional.

Cómo funciona realmente el consumo de pellet

Para entender por qué este sistema se ha vuelto tan imprescindible, es necesario mirar los datos técnicos que facilitan desde la asociación de productores. Un kilogramo de pellet certificado de alta calidad produce aproximadamente entre 4,8 y 5 kWh de energía. Esta capacidad calorífica es la que permite climatizar las estancias con una eficiencia muy alta, aunque el consumo final siempre dependerá de la potencia que seleccionemos y de las necesidades térmicas reales de cada vivienda.

Para hacernos una idea clara del ritmo de funcionamiento, una estufa doméstica convencional de 8 kW puede consumir entre 0,6 y 1,9 kilogramos de pellets por hora. Esta variación depende directamente de la intensidad con la que trabaje el aparato en cada momento concreto. Si el aparato funciona a una potencia baja solo para mantener una temperatura agradable, necesitará menos combustible; en cambio, si debe calentar rápidamente una habitación muy fría, el consumo aumenta de manera proporcional.

La comparativa definitiva con la calefacción eléctrica

La gran rivalidad de estos meses se libra contra los radiadores eléctricos tradicionales, aquellos que funcionan mediante una resistencia que transforma directamente la electricidad en calor. Su rendimiento se sitúa alrededor de 1:1, lo que significa que por cada kWh de electricidad que consumen, generan un único kWh de energía térmica. El verdadero problema radica en el precio de la luz, que sufre variaciones importantes y suele ser mucho más caro por unidad de energía generada si lo comparamos con la biomasa.

Según la comparativa publicada por Apropellets, de cara al 2026 calentar una misma habitación con un radiador eléctrico puede llegar a costar entre un 200% y un 300% más que hacerlo con una estufa de pellets. Evidentemente, se trata de una estimación que depende de las tarifas eléctricas vigentes, del precio del combustible en el mercado y de las condiciones de utilización de cada hogar. No obstante, la brecha económica es lo suficientemente importante como para replantearnos qué sistema queremos tener en el salón.

El papel de la luz en una estufa de biomasa

Conviene matizar un error muy habitual cuando hablamos de estos aparatos, ya que muchas personas olvidan que la estufa necesita electricidad para llevar a cabo determinadas funciones básicas. El proceso de encendido, por ejemplo, se produce mediante una resistencia eléctrica interna. Además, los ventiladores encargados de distribuir el aire caliente por toda la estancia y el motor del sinfín, que se ocupa de transportar los pellets hasta la cámara de combustión, también requieren una alimentación eléctrica constante.

A pesar de todo, este consumo auxiliar es realmente reducido si lo comparamos con la gran cantidad de energía térmica que proporciona el combustible principal. Según las cifras de la asociación, una estufa puede consumir aproximadamente entre 50 y 100 vatios durante su funcionamiento normal. Estamos hablando de una potencia eléctrica muy similar a la de algunos pequeños aparatos domésticos o dispositivos electrónicos cotidianos, un detalle que tranquiliza bastante nuestro bolsillo.

Otras alternativas y la inversión inicial

Ahora bien, no todos los sistemas eléctricos funcionan de la misma manera ni tienen la misma solución técnica. La aerotermia, por ejemplo, plantea un escenario totalmente diferente gracias a su elevada eficiencia energética. En lugar de generar calor a través de una resistencia, aprovecha la energía térmica procedente del aire exterior para climatizar el interior de la casa, logrando un rendimiento muy superior al de un radiador convencional.

El gran inconveniente de esta opción se encuentra en el desembolso inicial que exige su instalación. Según las estimaciones recogidas por la entidad, poner a punto un sistema de aerotermia puede superar fácilmente los 8.000 euros. En cambio, las estufas de pellets representan una inversión inicial mucho más asequible para la gran mayoría de familias, combinada con unos costos de funcionamiento que resultan altamente competitivos en esta época del año.

Con la llegada definitiva del frío y los precios de la energía marcando el ritmo de nuestra economía doméstica, apostar por una calefacción más inteligente ya no es solo una opción, sino una necesidad de ahorro absoluto. ¿Tienes claro qué sistema elegirás este año para mantener tu hogar a una temperatura perfecta?