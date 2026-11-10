El mercadillo de Navidad más antiguo de España está en Barcelona y tiene 240 años

El frío ya empieza a sentirse en las calles y el cuerpo nos pide ambiente navideño sin filtros. Si buscas escapar de la rutina y profundizar en la tradición más auténtica, sabrás que en nuestra tierra tenemos auténticas joyas escondidas. (Sí, nosotros también somos de los que pensamos que las fiestas sin una feria tradicional no son lo mismo).

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La Fira de Santa Llúcia de Barcelona levanta cada temporada el telón de las fiestas con una solera difícil de igualar. Hablamos ni más ni menos que del mercado navideño más antiguo de España, una cita que acumula 240 años de historia ininterrumpida en el corazón de la ciudad.

La historia viva frente a la catedral

No estamos ante una moda pasajera de centro comercial. Los orígenes de este mercado están perfectamente documentados en los escritos de Rafael Amat, conocido como el Barón de Maldá, y en la obra del folclorista Joan Amades. Ambos sitúan el inicio de esta tradición al menos en el año 1786, celebrándose siempre en las semanas previas al 13 de diciembre, día de la santa.

Hay datos que de verdad sorprenden y demuestran el arraigo de esta cita entre los locales. Por ejemplo, la feria no dejó de celebrarse ni siquiera en el año 1860, cuando Barcelona sufría una grave epidemia de fiebre amarilla. (La determinación por mantener las tradiciones vivas viene de lejos, y eso nuestro bolsillo y espíritu lo agradecen).

En aquellos siglos pasados, el mercado recibía el curioso sobrenombre de la feria de las mozas. Existía la creencia popular de que hasta aquí llegaban las chicas solteras, bien arregladas y acompañadas por sus madres, con la intención de encontrar pretendientes y concertar posibles matrimonios de cara al futuro.

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Parece increíble que un espacio tan comercial haya sido testigo de tantas generaciones y costumbres antiguas sin perder un ápice de su magia original.

Más de doscientos puestos organizados al milímetro

Hoy en día, la magia se traduce en más de doscientos puestos que se instalan en el Pla de la Seu y en la avenida de la Catedral. El espacio está totalmente pensado para encontrarlo todo de forma ordenada, dividiéndose en cuatro sectores principales que cubren cualquier necesidad navideña que se les pueda ocurrir.

El primer sector está dedicado de lleno a los pesebres y las figuras, donde no falta evidentemente el clásico caganer, además de velas y decoraciones. Otro ámbito se centra en la vegetación, ofreciendo árboles naturales y artificiales, musgo, troncos, corcho y ramas de eucalipto para dar un toque natural al hogar.

La zona de artesanía reúne productos de ropa, joyería y objetos decorativos elaborados por diferentes creadores locales. Finalmente, el área musical pone a disposición de los curiosos una amplia variedad de instrumentos tradicionales de estas fechas tan señaladas, como panderetas y zambombas.

Actividades para toda la familia

Más allá de las compras, la experiencia se completa con un buen puñado de espectáculos y talleres. Durante los días que dura el mercado se organizan bailes de esbarts, actuaciones musicales y talleres impulsados por la Asociación de Pesebristas de Barcelona.

Una de las actividades más esperadas por los niños es sin duda el Tió Gigante, un enorme tronco navideño que los más pequeños golpean con bastones para recibir dulces. (Si tenéis niños en casa, ya sabéis qué parada es del todo imprescindible).

Esta combinación de comercio tradicional, historia y actividades culturales convierte el Pla de la Seu en un punto de visita obligatoria este diciembre. Quedan pocas semanas para disfrutar de este ambiente tan particular antes de que las casetas recojan velas hasta el año siguiente. (Vale la pena acercarse y redescubrir el perfume de musgo y turrón en el corazón del barrio Gótico).

Después de conocer el origen de esta feria centenaria, apetece pasear entre puestos y respirar este ambiente tan auténtico. ¿Qué figura no puede faltar nunca en vuestro pesebre desde pequeños?