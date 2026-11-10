El mercadet de Nadal més antic d’Espanya és a Barcelona i fa 240 anys

El fred ja comença a notar-se als carrers i el cos ens demana ambient nadalenc sense filtres. Si busques escapar de la rutina i aprofundir en la tradició més autèntica, sabràs que a casa nostra tenim autèntiques joies amagades. (Sí, nosaltres també som dels qui pensem que les festes sense una fira tradicional no són el mateix).
La Fira de Santa Llúcia de Barcelona aixeca cada temporada el teló de les festes amb una solera difícil d’igualar. Parlem ni més ni menys que del mercat nadalenc més antic d’Espanya, una cita que acumula 240 anys d’història ininterrompuda al cor de la ciutat.
La història viva davant de la catedral
No estem davant d’una moda passatgera de centre comercial. Els orígens d’aquest mercat estan perfectament documentats en els scrits de Rafael Amat, el conegut com a Baró de Maldá, i en l’obra del folklorista Joan Amades. Tots dos situen l’inici d’aquesta tradició almenys l’any 1786, celebrant-se sempre en les setmanes prèvies al 13 de desembre, diada de la santa.
Hi ha dades que de debò sorprenen i demostren l’arrelament d’aquesta cita entre els locals. Per exemple, la fira no va deixar de celebrar-se ni tan sols l’any 1860, quan Barcelona patia una greu epidèmia de febre groga. (La determinació per mantenir les tradicions vives ve de lluny, i això el nostre bolsillo i esperit ho agraeixen).
En aquells segles passats, el mercat rebia el curiós sobrenom de la fira de les mozas. Existia la creencia popular que fins aquí arribaven les noies solteres, ben arreglades i acompanyades per les seves mares, amb la intenció de trobar pretendents i concertar possibles matrimonis de cara al futur.
Sembla increïble que un espai tan comercial hagi estat testimoni de tantes generacions i costums antics sense perdre un Àpex de la seva màgia original.
Més de dos-cents llocs organitzats al mil·límetre
Avui en dia, la magia es tradueix en més de dos-cents llocs que s’instal·len al Pla de la Seu i a l’avinguda de la Catedral. L’espai està totalment pensat per trobar-ho tot de forma ordenada, dividint-se en quatre sectors principals que cobreixen qualsevol necessitat nadalenca que se’ls pugui passar pel cap.
El primer sector està dedicat de ple als pesebres i les figures, on no falta evidentment el clàssic caganer, a més de espelmes i decoracions. Un altre àmbit se centra en la vegetació, oferint arbres naturals i artificials, molsa, tions, suro i branques d’eucaliptus per donar un toc natural a la llar.
La zona d’artesania reuneix productes de roba, joieria i objectes decoratius elaborats per diferents creadors locals. Finalment, l’àrea musical posa a disposició dels curiosos una àmplia varietat d’instruments tradicionals d’aquestes dates tan assenyalades, com ara panderetes i zambombes.
Activitats per a tota la família
Més enllà de les compres, l’experiència es completa amb un bon grapat d’espectacles i tallers. Durant els dies que dura el mercat s’organitzen balls de esbarts, actuacions musicals i tallers impulsats per l’Associació de Pesebristes de Barcelona.
Una de les activitats més esperades per la canalla és sens dubte el Tió Gegant, un enorme tronc nadalenc que els més petits colpegen amb bastons per rebre dolços. (Si teniu nens a casa, ja sabeu quina parada és del tot imprescindible).
Aquesta combinació de comerç tradicional, història i activitats culturals converteix el Pla de la Seu en un punt de visita obligatori aquest desembre. Queden poques setmanes per gaudir d’aquest ambient tan particular abans que les casetes recullin veles fins a l’any següent. (Val la pena apropar-s’hi i redescobrir el perfum de molsa i torró al cor del barri Gòtic).
Després de conèixer l’origen d’aquesta fira centenària, ve de gust passejar entre parades i respirar aquest ambient tan autèntic. Quina figura no pot faltar mai al vostre pesebre des de ben petits?