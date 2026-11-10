Les estufas de pèl·let a la tardor: per què són fins a un 300% més barates que els radiadors

La tardor ja ha arribat a casa nostra i, amb el descens progressiu de les temperatures, el nostre bolsillo comença a tremolar pensant en la pròxima factura de la llum. Totes busquem alternatives eficients per calenta el nostre habitatge sense que el cost energètic es disparin de sobte. (Si, nosaltres també alucinem amb els preus actuals de l’energia). Entre les opcions que guanyen protagonisme, les estufes de pèl·let s’estan convertint en la gran obsessió de la temporada per a moltes famílies.
Segons els càlculs de l’Associació Espanyola de Productors de Pèl·lets de Fusta, coneguda com a Apropellets, la diferència econòmica pot arribar a ser considerable si ho comparem amb altres sistemes tradicionals. La clau d’aquest estalvi rau en la biomasa i en un rendiment que promet deixar en evidència els mètodes de tota la vida. No estem parlant d’una simple opinió, sinó d’una dada tècnica que posa damunt la taula un avantatge molt clar per a la nostra economia domèstica.
Calentar una mateixa estança amb pèl·lets pot arribar a ser un 300% més econòmic que fer-ho amb un radiador elèctric convencional.
Com funciona realment el consum de pèl·let
Per entendre per què aquest sistema s’ha tornat tan imprescindible, cal mirar les dades tècniques que faciliten des de l’associació de productors. Un quilogram de pèl·let certificat d’alta qualitat produeix aproximadament entre 4,8 i 5 kWh d’energia. Aquesta capacitat calorífica és la que permet climatitzar les estances amb una eficiència molt alta, tot i que el consum final sempre dependrà de la potència que seleccionem i de les necessitats tèrmiques reals de cada habitatge.
Per fer-nos una idea clara del ritme de funcionament, una estufa domèstica convencional de 8 kW pot consumir entre 0,6 i 1,9 quilograms de pèl·lets per hora. Aquesta variació depèn directament de la intensitat amb la qual treballi l’aparell en cada moment concret. Si l’aparell funciona a una potència baixa només per mantenir una temperatura agradable, necessitarà menys combustible; en canvi, si ha de calentar ràpidament una habitació molt freda, el consum augmenta de manera proporcional.
La comparativa definitiva amb la calefacció elèctrica
La gran rivalitat d’aquests mesos es lliura contra els radiadors elèctrics tradicionals, aquells que funcionen mitjançant una resistència que transforma directament l’electricitat en calor. El seu rendiment se situa al voltant d’1:1, la qual cosa significa que per cada kWh d’electricitat que consumeixen, generen un únic kWh d’energia tèrmica. El veritable problema rau en el preu de la llum, que pateix variacions importants i sol ser molt més car per unitat d’energia generada si ho comparem amb la biomasa.
Segons la comparativa publicada per Apropellets, de cara al 2026 calentar una mateixa habitació amb un radiador elèctric pot arribar a costar entre un 200% i un 300% més que fer-ho amb una estufa de pèl·lets. Evidentment, es tracta d’una estimació que depèn de les tarifes elèctriques vigents, del preu del combustible al mercat i de les condicions d’utilització de cada llar. No obstant això, la bretxa econòmica és prou important com per replantejar-nos quin sistema volem tenir al saló.
El paper de la llum en una estufa de biomasa
Convé matisar un error molt habitual quan parlem d’aquests aparells, ja que moltes persones obliden que la estufa necessita electricitat per dur a terme determinades funcions bàsiques. El procés d’encesa, per exemple, es produeix mitjançant una resistència elèctrica interna. A més a més, els ventiladors encarregats de distribuir l’aire calent per tota l’estança i el motor del sinfín, que s’ocupa de transportar els pèl·lets fins a la cambra de combustió, també requereixen una alimentació elèctrica constant.
Malgrat tot, aquest consum auxiliar és realment reduït si el comparem amb la gran quantitat d’energia tèrmica que proporciona el combustible principal. Segons les xifres de l’associació, una estufa pot consumir aproximadament entre 50 i 100 vats durant el seu funcionament normal. Estem parlant d’una potència elèctrica molt similar a la d’alguns petits aparells domèstics o dispositius electrònics quotidians, un detall que tranquil·litza bastant el nostre butxaca.
Altres alternatives i la inversió inicial
Ara bé, no tots els sistemes elèctrics funcionen de la mateixa manera ni tenen la mateixa solució tècnica. La aerotermia, per exemple, planteja un escenari totalment diferent gràcies a la seva elevada eficiència energètica. En lloc de generar calor a través d’una resistència, aprofita la energia tèrmica procedent de l’aire exterior per climatitzar l’interior de la casa, aconseguint un rendiment molt superior al d’un radiador convencional.
El gran inconvenient d’aquesta opció es troba en el desemborsament inicial que exigeix la seva instal·lació. Segons les estimacions recollides per l’entitat, posar a punt un sistema d’aerotermia pot superar fàcilment els 8.000 euros. En canvi, les estufes de pèl·lets representen una inversió inicial molt més assequible per a la gran majoria de famílies, combinada amb uns costos de funcionament que resulten altament competitius en aquesta època de l’any.
Amb l’arribada definitiva del fred i els preus de l’energia marcant el ritme de la nostra economia domèstica, apostar per una calefacció més intel·ligent ja no és només una opció, sinó una necessitat d’estalvi absolut. Tens clar quin sistema triaràs enguany per mantenir la teva llar a una temperatura perfecta?