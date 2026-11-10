Una curruca gavilana desata la locura en Mieres tras registrarse solo 14 veces en España: «Se parecen a la curruca de ojos blancos»

Un pequeño rincón de Mieres se ha convertido de repente en el epicentro de la pasión ornitológica en todo el país. (Sí, nosotros también alucinamos con la capacidad de esta afición para movilizar a tanta gente en cuestión de horas). Decenas de aficionados y curiosos rastrean sin descanso los matorrales de un conocido parque asturiano persiguiendo la sombra de un ave extremadamente poco frecuente en nuestro territorio.

La misteriosa visitante que ha desatado esta auténtica locura no es ni mucho menos una especie habitual. Según confirmó Clemente Álvarez Usategui, responsable de la Coordinadora Ornitológica de Asturias, nos encontramos ante una curruca gavilana, una auténtica joya para los amantes de la naturaleza que solo se ha podido observar un total de 14 veces en España.

El descubrimiento que ha revolucionado Asturias

Todo comenzó en el mes de octubre, cuando Álvarez Usategui localizó el ejemplar durante uno de sus paseos habituales por el Parque Aníbal Vázquez. Después de regresar en varias ocasiones para confirmar sus sospechas, la voz comenzó a correr como la pólvora entre los círculos de especialistas. No era para menos, ya que los registros anteriores homologados en la península Ibérica se remontaban a décadas atrás, concretamente en Menorca en el año 1983 y en Formentera en 1989. (Un auténtico viaje en el tiempo para nuestra fauna).

El área de distribución natural de esta especie se sitúa normalmente a miles de kilómetros de distancia de aquí. Habita de manera habitual en las costas del Báltico, el este de Alemania, el noreste de Italia y llega hasta regiones tan lejanas como Mongolia. Su comportamiento migratorio de larga distancia la obliga a pasar el invierno en el este de África, especialmente en zonas cercanas a Kenia, utilizando una ruta que normalmente bordea el Mediterráneo por el este.

Vale la pena detenerse a pensar cómo un ave capaz de cruzar medio mundo acaba despistándose en un parque urbano de Mieres. Son estos giros inesperados de la naturaleza los que nos recuerdan que el planeta todavía guarda sorpresas mayúsculas.

Por motivos que aún hoy continúan siendo un auténtico misterio, algunos ejemplares han decidido recalar en Asturias rompiendo todas las previsiones. Desde la primera observación datada el 12 de octubre y el posterior registro en Asturnatura por Javier Alonso Almeida, la llegada de observadores se ha convertido en un goteo constante de entusiastas armados con prismáticos y cámaras de largo alcance.

Cómo es esta misteriosa visitante

La descripción física de esta ave ayuda a entender el motivo por el cual despierta tanta fascinación entre los expertos. Mide aproximadamente unos 15 centímetros, cuenta con una cola relativamente larga y muestra una expresión facial muy particular que recuerda inevitablemente a la de un ave rapaz. (De ahí precisamente su nombre común y ese aspecto tan intimidatorio).

Los machos adultos se distinguen con facilidad gracias a sus partes superiores de color gris y unos ojos amarillos muy llamativos. Este rasgo tan característico resulta mucho menos visible en los ejemplares más jóvenes. Desde SEO/BirdLife señalan que las aves de primer año presentan un iris oscuro y un aspecto general más robusto, además de contar con indicios de franjas alares y un pico grande de base clara.

Durante la época reproductora, los nidos de esta especie se esconden con cuidado en arbustos densos y espinosos, compartiendo a menudo hábitat con el alcaudón dorsirrojo. En cuanto a su dieta, se alimenta principalmente de escarabajos y otros insectos, aunque aprovechan la llegada del verano y el otoño para incorporar frutos con el objetivo de acumular las reservas necesarias antes de emprender la larga ruta hacia África.

El futuro de un registro histórico

Todo este fenómeno que mantiene en suspenso a la comunidad ornitológica deberá ser analizado y evaluado con detenimiento por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en las próximas semanas. En caso de ser homologado oficialmente, nos encontraríamos ante un hecho absolutamente inédito para esta especie concreta en la península Ibérica durante todo el siglo XXI. (Una oportunidad única que no sabemos cuándo se volverá a repetir).

La presencia de esta pequeña viajera ha puesto de nuevo sobre la mesa la fragilidad y la fascinación de las rutas migratorias. Mientras tanto, los vecinos de Mieres continúan conviviendo con una expectación inusual en las calles que rodean el parque. ¿Quién nos iba a decir que un simple paseo matutino podía acabar convirtiéndose en la noticia del año para la zoología estatal?