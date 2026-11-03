El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha refredat la possibilitat d’executar un tall total de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per dur a terme treballs de reparació i manteniment. Després de la commoció i la urgència generades per la catàstrofe ferroviària d’Urda i que ell mateix posés aquesta possibilitat sobre la taula, Puente s’ha mostrat comprensiu amb la posició del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui s’havia manifestat obertament en contra d’un tall de la línia, que s’allargaria durant aproximadament dos anys. Amb tot, el titular de Transports ha assenyalat que “no hi ha cap decisió presa” sobre aquesta interrupció del servei, descartant motius de seguretat darrere d’aquesta opció i assegurant que la decisió final es prendrà escoltant tothom i valorant totes les opcions.
El ministre ha defensat que “hi ha solucions tècniques per mantenir el servei i fer les obres”, i ha recalcat que qualsevol decisió s’adoptarà escoltant tothom i avaluant els pros i els contres: “No hi ha motius de seguretat darrere d’aquest servei”. Tanmateix, ha deixat entreveure que l’opció del tall perd força i ha afirmat que “després de donar-hi voltes estem més per la tasca de permetre l’ús de la línia”. A més a més, el responsable de Transports ha descartat qualsevol reducció de freqüències en la connexió entre Madrid i Barcelona. Segons ha apuntat, la línia catalana “encara podria assumir més trànsit” i no es considera necessari limitar l’oferta comercial actual.
30 milions d’ajudes a les víctimes d’Urda
D’altra banda, el govern espanyol ha aprovat un reial decret dotat amb 30 milions d’euros en ajudes directes per a les famílies i els supervivents de l’accident d’Urda. Segons ha detallat el ministeri, s’aplica el mateix esquema que en el precedent d’Adamuz per evitar que els afectats hagin d’esperar a la finalització dels llargs procediments administratius i judicials. Aquest suport material contempla indemnitzacions de 72.121 euros per mort i quantitats d’entre 2.000 i 84.000 euros per lesions corporals segons la gravetat, unes ajudes que estan exemptes de tributació i són plenament compatibles amb la resta de compensacions.
Més enllà de la resposta econòmica, el ministre ha anunciat canvis estructurals per recuperar la confiança de la ciutadania en l’alta velocitat. En aquest sentit, Puente ha informat d’una modificació clau dels protocols de seguretat. A partir d’ara, en aquelles situacions de servei afectat on no es disposi de sistemes de bloqueig automàtic, s’implantarà un mecanisme de validació creuada: qualsevol decisió i autorització al centre de control haurà d’estar validada de manera obligatòria per un segon operador humà. A més, es desenvoluparà un nou programari tecnològic per als centres de control dotat d’alertes automàtiques, dissenyat per facilitar la ubicació exacta dels trens i el seguiment de l’estat de les vies.
Reducció de freqüència de la línia Madrid-Andalusia
Mentrestant, i quan es pugui posar en marxa de nou la línia Madrid-Sevilla, el ministre ha anunciat que es reduirà la freqüència de trens fins que estigui en funcionament el nou sistema de seguretat. Pel que fa a l’estat actual de la línia, Óscar Puente ha comunicat que ja s’han finalitzat les tasques de retirada de material a la zona afectada d’Urda i s’ha demanat permís judicial per iniciar la reconstrucció de la línia. Tot i que el tram directament afectat és de quaranta metres, Transports ampliarà de manera preventiva les tasques de reparació fins als 400 metres.
Puente afirma que cap ministre de Sumar li ha demanat la dimissió
Malgrat que la candidata de Front Ampli, Ada Colau, i altres candidats de la candidatura d’esquerres per al 29-N han demanat públicament la seva dimissió, Óscar Puente ha negat haver rebut pressions o peticions de dimissió per part dels ministres de Sumar en el si del Consell de Ministres: “He rebut mostres de suport i d’afectes”. Finalment, el ministre ha rebutjat que la liberalització ferroviària sigui la causa directa o indirecta dels accidents, tot i confessar no ser-ne un gran partidari, i ha denunciat l’actitud d’algunes empreses que, aprofitant la tragèdia d’Urda i l’impacte en la mobilitat, han arribat a multiplicar els preus dels bitllets “per vuit i per nou”, anunciant que s’actuarà per frenar aquests increments desproporcionats.