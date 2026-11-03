El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha enfriado la posibilidad de ejecutar un corte total de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento. Tras la conmoción y la urgencia generadas por la catástrofe ferroviaria de Urda y que él mismo pusiera esta posibilidad sobre la mesa, Puente se ha mostrado comprensivo con la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se había manifestado abiertamente en contra de un corte de la línea, que se prolongaría durante aproximadamente dos años. Con todo, el titular de Transportes ha señalado que «no hay ninguna decisión tomada» sobre esta interrupción del servicio, descartando motivos de seguridad detrás de esta opción y asegurando que la decisión final se tomará escuchando a todos y valorando todas las opciones.

El ministro ha defendido que «hay soluciones técnicas para mantener el servicio y hacer las obras», y ha recalcado que cualquier decisión se adoptará escuchando a todos y evaluando los pros y los contras: «No hay motivos de seguridad detrás de este servicio». Sin embargo, ha dejado entrever que la opción del corte pierde fuerza y ha afirmado que «después de darle vueltas estamos más por la tarea de permitir el uso de la línea». Además, el responsable de Transportes ha descartado cualquier reducción de frecuencias en la conexión entre Madrid y Barcelona. Según ha apuntado, la línea catalana «aún podría asumir más tráfico» y no se considera necesario limitar la oferta comercial actual.

30 millones de ayudas a las víctimas de Urda

Por otro lado, el gobierno español ha aprobado un real decreto dotado con 30 millones de euros en ayudas directas para las familias y los supervivientes del accidente de Urda. Según ha detallado el ministerio, se aplica el mismo esquema que en el precedente de Adamuz para evitar que los afectados tengan que esperar a la finalización de los largos procedimientos administrativos y judiciales. Este apoyo material contempla indemnizaciones de 72.121 euros por muerte y cantidades de entre 2.000 y 84.000 euros por lesiones corporales según la gravedad, unas ayudas que están exentas de tributación y son plenamente compatibles con el resto de compensaciones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto para escenificar la conformación de la nueva empresa mixta de Rodalies / David Zorrakino (Europa Press)

Más allá de la respuesta económica, el ministro ha anunciado cambios estructurales para recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad. En este sentido, Puente ha informado de una modificación clave de los protocolos de seguridad. A partir de ahora, en aquellas situaciones de servicio afectado donde no se disponga de sistemas de bloqueo automático, se implantará un mecanismo de validación cruzada: cualquier decisión y autorización en el centro de control deberá estar validada de manera obligatoria por un segundo operador humano. Además, se desarrollará un nuevo software tecnológico para los centros de control dotado de alertas automáticas, diseñado para facilitar la ubicación exacta de los trenes y el seguimiento del estado de las vías.

Reducción de frecuencia de la línea Madrid-Andalucía

Mientras tanto, y cuando se pueda poner en marcha de nuevo la línea Madrid-Sevilla, el ministro ha anunciado que se reducirá la frecuencia de trenes hasta que esté en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad. En cuanto al estado actual de la línea, Óscar Puente ha comunicado que ya se han finalizado las tareas de retirada de material en la zona afectada de Urda y se ha pedido permiso judicial para iniciar la reconstrucción de la línea. Aunque el tramo directamente afectado es de cuarenta metros, Transportes ampliará de manera preventiva las tareas de reparación hasta los 400 metros.

Puente afirma que ningún ministro de Sumar le ha pedido la dimisión

A pesar de que la candidata de Front Ampli, Ada Colau, y otros candidatos de la candidatura de izquierdas para el 29-N han pedido públicamente su dimisión, Óscar Puente ha negado haber recibido presiones o peticiones de dimisión por parte de los ministros de Sumar en el seno del Consejo de Ministros: «He recibido muestras de apoyo y afecto». Finalmente, el ministro ha rechazado que la liberalización ferroviaria sea la causa directa o indirecta de los accidentes, aunque confesó no ser un gran partidario, y ha denunciado la actitud de algunas empresas que, aprovechando la tragedia de Urda y el impacto en la movilidad, han llegado a multiplicar los precios de los billetes «por ocho y por nueve», anunciando que se actuará para frenar estos incrementos desproporcionados.