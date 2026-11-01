La pressió política sobre el ministre de Transports, Óscar Puente, arran del greu accident ferroviari d’Urda, a Toledo, s’incrementa a mesura que s’apropa la seva compareixença urgent al Congrés dels Diputats. L’oposició i el seu soci a l’executiu espanyol ha posat en marxa una ofensiva per exigir la seva dimissió. En un context marcat per la indignació ciutadana i el creixent malestar territorial arran del segon accident mortal registrat a la mateixa línia en menys d’un any, els diferents grups exigeixen responsabilitats polítiques d’alt nivell i assenyalen directament la gestió de l’executiu espanyol i la manca de inversions en la seguretat de la xarxa d’alta velocitat.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevat el to de la confrontació en reclamar directament la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del mateix Óscar Puente. Després de reunir-se amb experts en infraestructures i serveis ferroviaris, Feijóo ha advertit que el govern “ha oblidat la cultura de la seguretat” i ha defensat que l’assumpció de responsabilitats polítiques “no pot esperar” al resultat de cap investigació judicial. El dirigent popular ha definit la tragèdia d’Urda com “la dramàtica gota que fa vessar un got” i ha criticat durament que l’executiu vulgui “convertir” el sinistre en un “pla d’assetjament contra un únic operari de l’estació d’Atocha”. Alhora, el PP també vol exercir pressió sobre Pedro Sánchez i ha demanat la seva compareixença urgent a la Comissió Permanent del Congrés, en considerar “insuficient” que només doni explicacions el ministre de Transports.
Per la seva banda, Vox ha fet un pas més enllà en l’àmbit legal en presentar una querella davant el Tribunal Suprem contra el ministre de Transports i diversos directius d’Adif per presumpte homicidi i lesions per imprudència greu per comissió o omissió. La formació de Santiago Abascal fonamenta la querella en el presumpte incompliment dels deures de supervisió i control en matèria de seguretat ferroviària i en el suposat fracàs en l’execució dels compromisos acordats després dels accidents d’Adamuz i Gelida. En paral·lel, el diputat José María Figaredo creu que Óscar Puente –a qui ha titllat de “criminal”– hauria de dimitir. Figaredo també ha acusat el govern espanyol de “corrupte, traïdor, criminal i mentider” i ha assegurat que l’executiu “s’està amagant darrere un treballador per evadir la seva responsabilitat”. Amb tot, i amb la mirada posada en el 29-N, l’única formació que no va suspendre els actes de campanya el dia de l’accident ha ha exigit treure “els psicòpates i criminals de la Moncloa”.
ERC i Junts intensifiquen el setge i reclamen inversions i explicacions al màxim nivell
Des de Catalunya, les reaccions també apunten a Puente i a la Moncloa. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat a Adif i al ministre que “donin la cara”, recordant que Espanya destina a conservar la xarxa ferroviària la meitat de la mitjana europea i exigint inversions urgents i garanties de seguretat. En la mateixa línia, el cap de llista republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ha exigit responsabilitats i ha criticat que una sola persona no pot carregar amb la responsabilitat de la vida de centenars.
Per la seva banda, la candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha qualificat la dimissió de Puente d'”inajornable” i, igual que ha fet el PP, ha reclamat que sigui el mateix Pedro Sánchez qui comparegui urgentment a la cambra baixa, recordant que s’havia promès revisar el sistema de seguretat LZB després d’Adamuz. La cap de llista de la formació de Carles Puigdemont per al 29-N també ha mostrat la seva sorpresa per la filtració interessada dels àudios del centre de control d’Atocha abans que conclogui la investigació judicial.
D’altra banda, el PNB considera que Puente ha d'”aclarir els fets”, però també “assumir responsabilitats”. La portaveu del PNB al Congrés i candidata per Guipúscoa, Maribel Vaquero, ha demanat “les responsabilitats més grans, tant a nivell tècnic com a nivell polític”, i ha recordat ”el que va dir el president Sánchez, perquè, després de l’accident, va dir que era un fet inassumible”. “I compartim aquesta afirmació, és un fet inassumible”, ha sentenciat.
Front Ampli rebutja carregar tota la culpa sobre el factor humà
La cap de llista de Front Ampli, Ada Colau, que forma tàndem amb el ministre Ernest Urtasun, s’ha sumat a les exigències de dimissió immediata de Puente i ha qualificat d'”imprescindible” que s’assumeixin responsabilitats polítiques d’alt nivell davant d’una tragèdia que s’ha tornat a repetir en menys d’un any malgrat les promeses del ministeri. Colau ha considerat “inacceptable” que s’assenyali un treballador o es redueixi tot al “factor humà”, defensant que el que ha fallat és un sistema de seguretat molt complex que requereix una revisió col·lectiva i rigorosa de fons, alhora que ha criticat que el to utilitzat pel ministre en les seves explicacions no era l’adequat per a la gravetat de la situació. El del Front Ampli a Madrid, Emilio Delgado, també ha demanat “responsabilitats polítiques” i i veu “imprescindible” la dimissió del ministre.
Puente resisteix i descarta renunciar al càrrec
Davant d’aquest al·lau transversal de crítiques i peticions de cessament, Óscar Puente resisteix i ha descartat de manera taxativa dimitir. El ministre ha assegurat que compta amb la plena confiança del president espanyol per redreçar la situació i centrar els esforços a aclarir l’accident, el segon en nou mesos. El titular de Trasnsports ha apuntat com a possible causa del sinistre a una incidència al centre de control de comandament d’Atocha, i ha replicat que no s’amagarà darrere de ningú ni utilitzarà cap treballador com a escut. Paral·lelament, ha carregat durament contra el PP per intentar “fer carnassa política” amb les víctimes mortals i ha defensat la seva gestió enmig d’una crisi que fa trontollar la credibilitat de la xarxa d’alta velocitat espanyola, a l’espera de la seva compareixença imminent al Congrés.