El ministre de Transports, Óscar Puente, va suspendre l’agenda després de l’accident ferroviari entre dos trens a Toledo, va recollir informació des del centre de comandament d’Adif a l’estació d’Atocha (Madrid) i, en una compareixença posterior, va titllar d’“inexplicable” l’ordre que es va donar al maquinista de l’AVE de reprendre la marxa amb normalitat. Aquesta anàlisi ha encès els ànims dels sindicats, que també han carregat contra la filtració dels àudios de l’accident. “Són gravacions esbiaixades i és alarmant que es filtri informació abans que s’hagi elaborat una investigació independent dels fets”, ha recollit l’organització majoritària Semaf. La resta de sindicats, inclosos també CCOO i UGT, han demanat responsabilitats directes al ministre.
La majoria s’han mostrat prudents amb els fets, però han carregat contra les explicacions donades per Puente. El ministre va admetre que el sistema de seguretat va caure en el tram de l’accident, atribuït pel govern a decisions personals dels treballadors que no haurien respectat els protocols establerts per a aquests casos. UGT i CCOO –els dos sindicats amb més representació de l’Estat– han carregat contra aquestes explicacions. “Després del que va passar a Adamuz”, ha apuntat la UGT, “ja hauríem d’haver après que no hi ha espai per a judicis anticipats ni explicacions precipitades”.
CCOO també ha lamentat que hi hagi “conclusions precipitades” en referència a un “possible error humà” i ha denunciat “l’assenyalament públic” a un treballador del centre de comandament per part de Puente, sobre qui ha demanat el cessament “immediat”. En la mateixa línia, la UGT ha recordat al ministre que “assenyalar companys no és assumir responsabilitats” i que les deficiències d’Adif “no poden pagar-les aquells que sostenen el ferrocarril en el seu dia a dia”. “I les decisions de la seva gestió, dels recursos disponibles i les condicions en les quals treballen els professionals d’Adif? Tot això tampoc és responsabilitat del seu ministeri”, sentencia el sindicat en un comunicat. De forma més indirecta, UGT també assenyala Puente, a qui recomana “mirar cap a dalt”, cap a aquells “que dirigeixen el sistema ferroviari”.
La CGT també ha qüestionat que l’accident pugui explicar-se “analitzar únicament l’últim graó de la cadena” i ha rebutjat l’“assenyalament públic” d’un treballador. L’organització anarcosindicalista, quarta en nombre d’afiliats a Renfe, ha lamentat que l’actuació “puntual” d’un treballador del centre de comandament serveixi com a explicació anticipada dels fets i ha exigit una anàlisi integral del sistema ferroviari. El sindicat ja va plantejar modificar un decret per garantir pauses efectives i límits a l’activitat en la línia accidentada.
D’altra banda, els sindicats sectorials també han qüestionat el paper del govern espanyol les hores posteriors a l’accident. El CSIF va ser dels primers a queixar-se de la reacció de Puente, titllant d’“inacceptable” les crítiques cap a un treballador d’Adif. Els àudios filtrats a la premsa tampoc han ajudat a rebaixar els ànims. “És inacceptable que assenyali públicament un treballador d’Adif com a boc expiatori quan la investigació acaba de començar”, ha criticat el portaveu del sindicat, Pedro Povedes, que també ha acusat el ministre de deixar els seus treballadors “als peus dels cavalls”.
D’altra banda, Semaf ha aprofitat l’accident per reivindicar un cop més que “s’està circulant en situacions degradades”. El sindicat, que no ha demanat explícitament la dimissió de Puente, ha mantingut la vaga d’aquests dies en què justament es reclamava més seguretat a les vies. “Ens estem centrant erròniament a buscar culpables. La culpa no evita accidents, determinar les causes sí”, ha apuntat el secretari general, Diego Martín.
Treballadors d’Adif demanen “més seguretat”
Centenars de treballadors d’Adif han guardat un minut de silenci a l’estació de Sevilla-Santa Justa, el destí on haurien acabat els seus trajectes els dos trens accidentats. El comitè d’empresa d’Adif en aquesta localitat ha reclamat les “mesures necessàries” per evitar més tragèdies ferroviàries. L’accident de Toledo, que ha deixat un mínim de 69 morts, se suma a l’accident de gener a Adamuz (Andalusia), amb 41 morts, i de Gelida, on va morir un maquinista en pràctiques.
En una compareixença aquest divendres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que la confiança en la línia d’alta velocitat està “fallida” i ha promès “solucions” per restaurar la fiabilitat ferroviària. Fonts de la Moncloa asseguren en diferents mitjans espanyols que la confiança del president en el ministre Puente continua intacta i que es descarta cap petició de dimissió abans de les eleccions del 27 de novembre.