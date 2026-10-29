La filtración de tres audios a los medios de comunicación sobre el accidente ferroviario en Urda (Castilla-La Mancha) ha enfadado a los sindicatos de maquinistas, que por ahora esperan prudentemente recibir todo tipo de información antes de emitir una postura clara. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), mayoritario en el sector, ha solicitado “una investigación independiente y rigurosa” y ha lamentado la filtración de una información que “en teoría debería estar custodiada”. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido más dura, calificando de “infamia” la aparición de estos audios en la prensa.

En total son tres audios de tres conversaciones entre el centro de control de Adif (ubicado en Atocha) y los maquinistas de los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente. El primero muestra cómo el personal de la estación autoriza al tren de Renfe, que llevaba 201 personas a bordo, a continuar su marcha a una “velocidad normal”. En el segundo, el centro de mando autoriza también la marcha a la maquinista encargada del Iryo (147 pasajeros). Tal como se ve en un tercer audio, el Iryo avisa que está pudiendo hacerlo y conversaciones posteriores apuntan a un posible desconocimiento de la situación. Todo esto, después de caer la red de seguridad de la zona. El accidente ha dejado 69 muertos, según el último recuento de las 13 horas de este jueves.

Críticas a Puente por señalar a los trabajadores

Horas antes de esta filtración, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había apuntado a un error humano como causa principal del accidente y calificaba de “inexplicable” la orden al AVE de reanudar la marcha. Según el ministro, el centro de mando habría tenido tiempo de “constatar el error”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ayer desde el centro de mando de Atocha / Europa Press

El portavoz del CSIF, Pedro Povedes, ha lamentado que se señale a profesionales y han pedido la dimisión de Puente. “Es inaceptable que señale públicamente a un trabajador de Adif como chivo expiatorio cuando la investigación acaba de comenzar», ha criticado Poves, argumentando que «cuando hay una vía de agua el capitán del barco debe proteger a sus marineros, no lanzarlos por la borda». «No permitiremos que se les deje a los pies de los caballos», ha advertido. El sindicato también ha puesto en manos del personal de Adif su personal jurídico por si quieren querellarse.

Por otro lado, menos enérgicos aún, desde Semaf han lamentado el estado de la infraestructura, señalando que “habitualmente se está circulando en situaciones degradadas, exportando este riesgo a los profesionales”. En declaraciones a EFE, el secretario general, Diego Martín, ha pedido esperar a conocer toda la información “más allá de la publicada en los medios”.

Otras reacciones, principalmente de la oposición a Pedro Sánchez, han pedido también que no se centre todo en el factor humano y que se realice una auditoría del estado de la infraestructura. Es el segundo accidente en menos de un año en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Sevilla después del descarrilamiento de un tren en Aramuz que dejó 46 víctimas mortales el 18 de enero.