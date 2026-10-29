Indignació entre els maquinistes per la filtració dels àudios de l’accident de Toledo

La filtració de tres àudios als mitjans de comunicació sobre l’accident ferroviari a Urda(Castella la Manxa) han emprenyat els sindicats de maquinistes, que a hores d’ara esperen prudents a rebre tota mena d’informació abans d’emetre un posicionament clar. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), majoritari al sector, ha demanat “una investigació independent i rigorosa” i ha lamentat la filtració d’una informació que “en teoria hauria d’estar custodiada”. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha estat més dur, qualificant d’“infàmia” l’aparició d’aquests àudios a la premsa.
En total són tres àudios de tres converses entre el centre de control d’Adif (ubicat a Atocha) i els maquinistes dels trens de Renfe i Iryo implicats en l’accident. El primer mostra com el personal de l’estació autoritza el tren de Renfe, que portava 201 persones a bord, a continuar la marxa a una “velocitat normal”. En el segon, el centre de comandament autoritza també la marxa a la maquinista encarregada de l’Iryo (147 passatgers). Tal com es veu en un tercer àudio, l’Iryo avisa que ho està podent fer i converses posteriors apunten a un possible desconeixement de la situació. Tot plegat, després de caure la xarxa de seguretat de la zona. L’accident ha deixat 69 morts, segons l’últim recompte de les 13 hores d’aquest dijous.
Crítiques Puente per assenyalar els treballadors
Hores abans d’aquesta filtració, el ministre de Transports, Óscar Puente, havia apuntat a un error humà com a causa principal de l’accident i titllava “d’inexplicable” l’ordre a l’AVE de reprendre la marxa. Segons el ministre, el centre de comandament hauria tingut temps de “constatar l’error”.
El portaveu del CSIF, Pedro Povedes, ha lamentat que s’assenyali a professionals i han demanat la dimissió de Puente. “És inacceptable que assenyali públicament un treballador d’Adif com a boc expiatori quan la investigació acaba de començar”, ha criticat Poves, argumentant que “quan hi ha una via d’aigua el capità del vaixell ha de protegir els seus mariners, no llançar-los per la borda”. “No permetrem que se’ls deixi als peus dels cavalls”, ha advertit. El sindicat també ha posat en mans del personal d’Adif el seu personal jurídic per si volen querellar-se.
D’altra banda, menys enèrgics encara, des de Semaf han lamentat l’estat de la infraestructura, assenyalant “habitualment s’està circulant en situacions degradades, exportant aquest risc als professionals”. En declaracions a EFE, el secretari general, Diego Martín, ha demanat esperar a conèixer tota la informació “més enllà de la publicada als mitjans”.
Altres reaccions, principalment de l’oposició a Pedro Sánchez, han demanat també que no se centri tot en el factor humà i que es faci una auditoria de l’estat de la infraestructura. És el segon accident en menys d’un any al corredor d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla després del descarrilament d’un tren a Aramuz que va deixar 46 víctimes mortals el 18 de gener.