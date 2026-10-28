Prop de mig centenar de persones han mort aquest dimecres 28 d’octubre al matí després d’un xoc entre dos trens d’alta velocitat, un AVE i un Iryo, entre les estacions de Mora i Urda, a la província de Toledo. Segons les estimacions dels serveis d’emergència, i tal com recull Europa Press, la xifra de morts ja rondaria els 50. Per la seva banda, des del govern de Castella la Manxa han assenyalat que la xifra oficial que consta a l’administració és de 30 morts però admeten que pot augmentar en les pròximes hores.
Les primeres informacions ofertes per part de la portaveu del govern de Castella la Manxa, Esther Padilla, en declaracions a la televisió autonòmica indicaven una xifra provisional de 10 morts, xifra la qual ha augmentat segons han avançat els treballs dels serveis d’emergència. Segons ha assenyalat la consellera portaveu del govern de Castella la Manxa, Esther Padilla, a l’Iryo hi viatjaven 146 passatgers i un nadó mentre que a l’AVE hi viatjaven 397 persones. Pel que fa als números de sèrie dels combois Padilla ha detallat que l’Iryo era el 6076 mentre que l’AVE era el 2080.
L’avís l’han rebut els Serveis d’Emergència 112 quan faltaven cinc minuts per les nou del matí i les primeres informacions apunten que hauria estat el tren de Renfe el que hauria encalçat el comboi de la companyia italiana provocant el descarrilament de dos vagons els quals haurien caigut pel terraplè pròxim a les vies. L’accident ha obligat Renfe i Adif a suspendre la circulació de l’alta velocitat entre Madrid i Andalusia.
El govern de Castella la Manxa activa el pla territorial d’emergències i demana la presència de l’UME
El Govern de Castella-la Manxa ha activat a les 9.15 hores el Pla Territorial d’Emergència (PLATECAM), en fase d’emergència, primer en situació operativa 1 i més tard l’ha elevat a 2, per a la província de Toledo. A més, des del govern castellà han demanat el desplegament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per col·laborar en les tasques de rescat.
Fins al lloc del sinistre s’han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, dotacions dels Bombers del Consorci Provincial de Toledo i Ciudad Real, voluntaris de Protecció Civil i recursos sanitaris del Servei de Salut de Castella-la Manxa i s’instal·larà un espai mèdic avançat a la zona per poder fer el triatge de les persones afectades. A la localitat d’Urda, propera a la zona de l’accident, s’habilitarà un pavelló poliesportiu per prestar una primera atenció als afectats.
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