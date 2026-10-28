Cerca de medio centenar de personas han muerto este miércoles 28 de octubre por la mañana tras un choque entre dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, entre las estaciones de Mora y Urda, en la provincia de Toledo. Según las estimaciones de los servicios de emergencia, y tal como recoge Europa Press, la cifra de muertos ya rondaría los 50. Por su parte, desde el gobierno de Castilla-La Mancha han señalado que la cifra oficial que consta en la administración es de 30 muertos, pero admiten que puede aumentar en las próximas horas.

Las primeras informaciones ofrecidas por parte de la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en declaraciones a la televisión autonómica indicaban una cifra provisional de 10 muertos, cifra que ha aumentado según han avanzado los trabajos de los servicios de emergencia. Según ha señalado la consejera portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en el Iryo viajaban 146 pasajeros y un bebé, mientras que en el AVE viajaban 397 personas. En cuanto a los números de serie de los convoyes, Padilla ha detallado que el Iryo era el 6076, mientras que el AVE era el 2080.

El aviso lo recibieron los Servicios de Emergencia 112 cuando faltaban cinco minutos para las nueve de la mañana y las primeras informaciones apuntan que habría sido el tren de Renfe el que habría alcanzado el convoy de la compañía italiana, provocando el descarrilamiento de dos vagones, los cuales habrían caído por el terraplén próximo a las vías. El accidente ha obligado a Renfe y Adif a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El gobierno de Castilla-La Mancha activa el plan territorial de emergencias y solicita la presencia de la UME

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 9.15 horas el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM), en fase de emergencia, primero en situación operativa 1 y más tarde lo ha elevado a 2, para la provincia de Toledo. Además, desde el gobierno castellano han solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de rescate.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de los Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y se instalará un espacio médico avanzado en la zona para poder hacer el triage de las personas afectadas. En la localidad de Urda, cercana a la zona del accidente, se habilitará un pabellón polideportivo para prestar una primera atención a los afectados.

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