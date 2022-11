El PDeCAT aconsegueix 40 milions d’euros addicionals i votarà “sí” als comptes estatals

El diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha confirmat el suport dels quatre diputats del seu partit al projectes de pressupostos després d’haver acordat amb PSOE i Podem la gratuïtat de totes les línies d’autobusos concessionades per l’Estat durant 2023 i introduir 86 esmenes en àmbits econòmics, culturals, esportius o socials.

En una roda de premsa paral·lela a la segona jornada plenària dels pressupostos, Bel ha explicat que referent a l’acord d’autobusos, aquest abasta tant les línies concessionades per l’Estat com les parades d’aquestes. És a dir, que en un trajecte Madrid-Barcelona concesionat per l’Estat no sols serà gratis el trajecte complet, sinó també els trajectes entre parades intermèdies.

Segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a principis de 2022 la xarxa comptava amb un total de 4.088 parades que es troben repartides entre 2.399 poblacions pertanyents a 1.837 municipis de la geografia nacional. La longitud total de línies és de 68.861 quilòmetres, amb una mitjana de 894,3 quilòmetres per concessió. Segons ha detallat el diputat català, l’aposta per la gratuïtat d’aquestes línies tindrà un cost al voltant de 30 milions d’euros.

El diputat del PdeCAT al Congrés, Genís Boadella / EuropaPress

Esmenes per l’esport, la cultura i beneficis fiscals

D’altra banda, Bel ha informat que dins del marc pressupostari el seu partit ha aconseguit introduir 86 noves esmenes per un import aproximat de 40 milions d’euros, que se centraran gairebé en exclusiva a Catalunya.

Entre altres partides s’inclouen inversions en la institució de Centres de Recerca de Catalunya, en diferents àmbits de cultura i esport i àmbit social, aquestes últimes enfocades en els sectors més vulnerables.

En l’àmbit econòmic, el partit ha introduït una esmena per a restituir el sistema de bonificacions d’autònoms que es dediquen a la venda ambulant en el conjunt de l’Espanya, que al principi s’eliminava amb els pressupostos inicials.

Beneficis a les cooperatives

Pel que fa a les cooperatives, s’ha incorporat una esmena per a protegir els seus beneficis fiscals en estar sotmesos a aquest règim. Segons ha explicat Bel, després de la posada en vigor de la reforma laboral, els nous empleats de les cooperatives signaven majoritàriament contractes fixos, fent que aquests excedissin als contractes en règim de cooperativistes.

En superar els treballadors fixos en un 10% les cooperatives perdien els seus beneficis fiscals, de manera que amb l’esmena, amb efecte des de gener de 2022, el percentatge s’augmenta al 20%.