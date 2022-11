La meitat dels joves amb leucèmia tenen dificultats per tornar a trobar feina

La meitat dels joves d’entre 18 i 35 que han tingut càncer de sang i l’han recuperat tenen molts inconvenients per tornar al mercat laboral i trobar feina. Un 80% afegeix que també tenen molts problemes per contractar productes bancaris o assegurances. Aquestes dues dades són les que més destaquen a l’informe ‘Joves i leucèmia: més enllà de sobreviure’ de la Fundació Josep Carreras que s’ha presentat aquest dimarts. En aquest estudi pioner a l’estat espanyol hi han participat més de 400 pacients que han explicat els problemes que es troben un cop han pogut superar la malaltia. De fet, aquesta malaltia té molta incidència en els joves: cada any entre 4.000 i 5.000 són diagnosticats amb leucèmia o limfoma agressiu.

L’objectiu de l’estudi era conèixer els aspectes no mèdics que han d’afrontar aquests joves i quin impacte té la malaltia en la trajectòria vital dels pacients. Tot això per tal de determinar de quina manera es pot reduir l’impacte de la leucèmia en la qualitat de vida dels pacients. Per aconseguir aquesta informació l’estudi ha analitzat aspectes clau de la trajectòria vital dels pacients i han emergit vuit àmbits on calen canvis perquè els pacients tinguin una millor qualitat de vida.

Canvis imprescindibles

Els vuit àmbits que s’han de canviar per millorar la vida dels pacients són els següents: