Els organitzadors de la crema de ninots independentistes a La Rioja volen comprensió

Els organitzadors de la festa de la crema dels Judes del poble d’Alfaro, a La Rioja, diuen que se senten incompresos. Lamenten que no s’hagi entès el consideren “el context” de la tradició. Uns dels protagonistes de la cita d’aquest any han estat tres ninots del president a l’exili, Carles Puigdemont, i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín. En declaracions al diari La Rioja 25, els voluntaris del carrer Tudela que col·laboren en la preparació de la festa s’han queixat de la polèmica que ha generat l’aparició dels tres polítics catalans representats en unes figures que primer s’exhibeixen penjades i, després, es cremen. “No s’han molestat a entendre els ingredients i el perquè de la tradició”, al·leguen. I afegeixen que l’independentisme el que vol és “cridar l’atenció”. La crema de Judes té lloc el Diumenge de Resurrecció i l’objectiu d’aquesta celebració és acabar amb els traïdors i començar una nova etapa. Els voluntaris han criticat que es “desenfoqui el tema de la festa per enfocar-ho en l’interès independentista”.

Al·leguen que el tema era la literatura universal

La tradició marca que diversos carrers d’aquest poble de La Rioja trien personatges que, durant l’any, hagin tingut el que ells consideren un mal comportament i, en una escena creada pels voluntaris, se’ls exposa. Al carrer Tudela, el fil conductor aquest any, diuen, era la literatura universal, i afirmen que els ninots de Puigdemont, Comín i Ponsatí representaven Els Tres Mosqueters, els quals eren perseguits, martell en mà, pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí assisteix al ple del Parlament Europeu acompanyada de Carles Puigdemont i Toni Comín després de la detenció i posterior posada en llibertat en el retorn a Catalunya | ACN

En l’escena s’hi barrejaven altres elements i també es feia referència a L’Odissea i apareixia el president espanyol, Pedro Sánchez, lligat a un pal mentre les sirenes de Yolanda Díez i Ione Belarra intentaven encantar-lo amb els seus cants. Els mateixos organitzadors es defensen dient que els nous reis d’Anglaterra, Carles III i Camila, estaven representants recreant una escena del Kamasutra, mentre que l’any passat hi van representar el Joan Carles I i Corina.

Per presentar-ho tot plegat com una qüestió de llibertat d’expressió, els voluntaris detallen que abans de la democràcia només es podia representar com a judes “personatges de pel·lícules o genèrics”, però asseguren que ara que es poden permetre “fer una crítica”, inclouen en el ventall de noms possibles els dels polítics. “Però sempre hi ha algú que et posa alguna pega”, afegeixen en referència als catalans que no han vist cap gràcia als ninots.

El rotatiu assegura que els catalans són dels pocs que s’han ofès, i contraposen els exiliats per haver fet un referèndum amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La del PP seria el bon exemple, per a ells, que la lloen i afirmen que l’any passat va retuitar la fotografia en què apareixia el seu ninot i felicitava els voluntaris que l’havien muntat. També parlen de Risto Mejide i el periodista Eduardo Inda, d’OK Diario, que segons asseguren es van mostrar “encantats”, malgrat que se’ls va representar en la pel·lícula Instonto bàsico.