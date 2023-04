Un poble de La Rioja crema tres ninots dels exiliats per la seva “traïció”

El poble d’Alfaro, a La Rioja, ho ha tornat a fer. Tres ninots del president a l’exili, Carles Puigdemont, i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín, han estat protagonistes de la ‘Crema del Judes’, una tradició del Diumenge de Resurrecció per acabar amb els traïdors i començar una nova etapa. Normalment, s’escullen personatges que aquell any han tingut un mal comportament i se’ls exposa. En aquest cas, com ja va passar en el 2018 en aquest poble i en el 2019 a Coripe, on van afusellar Carles Puigdemont, els escollits han estat els exiliats.

Diversos ninots d’Alfaro, La Rioja, entre els quals Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín en un episodi que recorda al de Coripe (Sevilla) el 2019 / Twitter

El president de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reaccionat a la crema dels ninots d’una manera contundent. “Si aquestes figures fossin del Rei i família i fet a un poble de Catalunya la fiscalia ja hauria deixat de fer vacances. En canvi, d’això en diran com sempre cultura popular i tradicional i no incitació a l’odi. És l’Estat espanyol com a concepte.

Puigdemont, Ponsatí, Comín i al costat Llarena perseguint-los amb una maça

Juntament amb els tres ninots de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, hi han situat el jutge Pablo Llarena. Els independentistes estaven disfressats dels tres mosqueters i tenien una mena de vestit on es veia una estelada. Llarena se’ls mirava i els amenaçava amb una maça. Al costat, un cartell que deia el següent: “Llestos per trencar Espanya, mireu alfarers aquí, mosqueters de mala sanya, Puigdemont, Comín, Ponsatí, que assetjats per Llarena busquen de la llei fugir. Però avui és dia de Pasqua, on el foc té una fi, i a aquests Judes la flama ha de consumir“. La seva traïció, voler la independència d’Espanya i haver-se hagut d’exiliar a Brussel·les per no ser empresonats.

Els usuaris de Twitter han reaccionat a aquests ninots immediatament, i la usuària que havia compartit la foto ha esborrat el tuit. “Segur que els que s’han queixat de l’humor de TV3 ara NO diran res…”, ha comentat un tuitaire en referència a la polèmica amb el gag de TV3 que ha marcat l’actualitat d’aquesta Setmana Santa.