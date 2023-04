Puigdemont acusa Aragonès “d’imposar” l’Acord de Claredat sense consens

El president a l’exili i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont també s’ha pronunciat sobre la intenció del president del Govern, Pere Aragonès, de reactivar l’Acord de Claredat. Puigdemont, en un missatge a Twitter que recull l’ACN, ha recordat que la proposta “va ser rebutjada pel Parlament” i això demostra que Aragonès “no té el consens necessari” per tirar-la endavant. En canvi, ha remarcat que “la llei del referèndum i la declaració d’independència van ser aprovades per majoria absoluta”. En aquest sentit, Puigdemont ha lamentat que “es continua impulsant allò rebutjat i es continua ignorant allò aprovat”. En el text, el president a l’exili també ha criticat “l’opacitat” del Govern i ha demanat conèixer el contingut de les converses i acords entre els executius català i espanyol “pel bé de la claredat”.

Després que Aragonès hagi anunciat aquest dimarts la intenció de convocar una taula de partits un cop passin les eleccions municipals del pròxim 28 de maig per avançar en el procés d’estabilització de l’Acord de Claredat, Puigdemont ha insistit que ERC no compta amb la “legitimitat suficient per desfer el camí col·lectiu i arrossegar tota la resta a una deriva que potser porta beneficis personals i de partit, però cap ni un per a Catalunya”. La intenció del president català és poder plantejar pel 2024 una proposta de referèndum acordat amb el govern espanyol. En aquesta línia, l’eurodiputat de Junts ha recordat que les propostes de referèndum acordat amb l’estat espanyol són rebutjades i que “ni disposant del poder per investir president del govern espanyol hi ha hagut cap possibilitat que s’acordés”.

Les propostes de referèndum acordat amb Espanya han estat rebutjades cada vegada que s’han plantejat. Ni disposant del poder per investir president de Govern espanyol… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 11, 2023

Tenint en compte que la llei del referèndum i la declaració d’independència van ser aprovades per majoria absoluta, Puigdemont ha retret que “es continuen desoint totes les propostes per explorar com es continua el camí” independentista. “S’imposa el camí partidista que no té cap consens, ni tan sols entre independentistes”, ha afegit.

Puigdemont ha apuntat que el debat sobre com abordar el camí cap a la independència “no exclou” que els partits puguin situar les seves propostes damunt la taula. A més, ha avisat els republicans que no tenen la legitimitat suficient per “desfer el camí col·lectiu” i “arrossegar tota la resta a una deriva que potser porta beneficis personals i de partit, però cap ni un per a Catalunya i els catalans”.

Critica “l’opacitat” del Govern

En el seu escrit, el president a l’exili ha criticat “l’opacitat” del Govern i ha afirmat que “hi ha moltes preguntes que encara no han estat respostes”. De fet, ha afegit que “tanta opacitat no fa creïble la claredat que prometen”. Puigdemont ha conclòs que tenen dret a preguntar-se si es vol un Acord de Claredat “per tornar a investir Pedro Sánchez i tenir gasolina per una nova farsa de la taula de diàleg”.