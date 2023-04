Puigdemont denuncia la “doble vara de mesurar” l’humor arran del cas dels ninots cremats

El president a l’exili, Carles Puigdemont, s’ha pronunciat respecte a la crema de tres ninots corresponents als tres exiliats a un poble de La Rioja. En un tuit aquest diumenge al vespre Puigdemont ha assegurat que “el problema no és que cremin ninots que representen personatges a qui detesten. “Ho fan cada any i amb tothom”. “El problema és que si a Catalunya la Generalitat tingués l’ocurrència de declarar Festa d’Interès Turístic una tradició d’una vila governada per l’independentisme en la qual es cremen personatges espanyols qualificats de Judes (és a dir, traïdors), els esgarips i les autoflagel·lacions no pararien“, ha constatat.

Puigdemont ha lamentat que “aquí som més de demanar perdó per tot i exigir que es retirin gegants i mones de Pasqua per no ferir sensibilitats”. A més, en resposta al tuit de Jordi Turull sobre aquesta crema de ninots, Puigdemont ha assenyalat que “si fossin els del rei, la seva esposa i la futura cap d’Estat (democràticament escollida, com sap tothom), se’n farien editorials a la nostra premsa, no només la monàrquica, demanant de retirar aital distinció… per no parlar de les querelles que presentaria l’espanyolisme i dels jutges Aguirre de torn, sempre disposats a acceptar-les a tràmit i fer bullir l’olla”. “La sessió de control al Govern que hagués declarat aquesta festa com a “festa d’interès turístic” seria divertida de veure”, ha afegit en el mateix sentit.

Puigdemont es pregunta “com es posarien” si es declaraés la crema del rei una festa

Per últim, ha assenyalat que “si exigeixen que TV3 demani perdó pel gag d’un programa d’humor, imagineu com es posarien si distingíssim com a “interès turístic” la crema del ninot del rei i la seva família”. “Cadascú qualifica com vol l’interès turístic de les seves tradicions; si a la Rioja això els sembla bé, endavant les atxes. Però la doble vara de mesurar ja és tota una altra cosa”, ha conclòs el president a l’exili.